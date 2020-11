Anamaria Prodan face ravagii în fotbal. Cine a pus ochii pe ea: ”Ne omoram dacă ne căsătoream”

Anamaria Prodan și Florin Manea sunt doi impresari influenți în fotbalul românesc, iar între ei este o evidentă rivalitate. Au fost și cuvinte ceva mai dure care s-au aruncat între cele două părți. Mai ales că vorbim despre două persoane care nu pun un preț chiar mare pe diplomație. Manea pare dispus să facă pace cu soția lui Laurențiu Reghecampf, chiar dacă recunoaște că au caractere diferite. Dar a mai ținut să precizeze că nu ar fi reacționat ca un gentleman dacă era în locul lui Dan Alexa, atunci când tehnicianul a fost lovit de doamna Reghecampf.

Florin Manea, avertisment pentru Anamaria Prodan: „Eu nu sunt gentleman ca Dan Alexa”

„Noi am fost prieteni când eram în America. Ne știm, avem cunoștințe comune. Am fost prieteni. Eu niciodată nu aș jigni-o. Îi spun anumite lucruri care mi se par adevărate. Nu ar avea de ce să mă jignească, oricum îmi răspunde de fiecare dată.

Îmi e dragă. Îmi era mai dragă în America, dar acum s-a răcit relația. Am fost mai apropiați atunci. Nu am acuzat-o că am avut o relație, am spus că am fost prieteni. Mă amuză când citesc că a apărut nu știu unde fără lenjerie intimă, că a luat premiul pentru cea mai sexy din lume…

Ne omoram dacă ne căsătoream! Nu avem cum, pentru că suntem două caractere… Ne băteam! Și eu nu sunt gentleman ca Dan (n.r Alexa). Dacă mi se întâmpla aia (n.r- referire la pumnul pe care Anamaria i l-a dat lui Alexa), ne băteam pe bune”, a declarat Florin Manea la GSP LIVE.

Florin Manea nu a fost la fel de reținut în declarațiile legate de Anamaria Prodan și în urmă cu o lună. Atunci, cei doi impresari se luptau pentru a-și asuma meritele pentru transferul lui Radu Drăgușin la Juventus.

„Adevărul e că m-a ajutat mult Anamaria Prodan. M-a ajutat mult de tot…Când m-am mutat la casă, mi-a mutat mobila. Eu cred că la ea în spate e o mare industrie de PR. Spune minciuni și nimeni nu se sesizează. Anamaria Prodan a venit și ea să facă poze cu Radu Drăgușin și s-a lăudat că ea a făcut transferul. E total fals!”, spunea Florin Manea pentru Prosport.