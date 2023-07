Anamaria Prodan, detalii importante despre noul iubit. Cum au reacționat copiii când l-au cunoscut

Nu trece o zi fără ca Anamaria Prodan să nu își strige fericirea pe care o trăiește alături de noul său partener. De data aceasta, Anamaria Prodan a dat detalii importante despre noul iubit, pe care îl ține la secret. Cum au reacționat copiii ei când l-au cunoscut.

Relația dintre Anamaria Prodan și noul iubit, pe care nu îl cunoaște nimeni, pare să devină din ce în ce mai serioasă.

Anamaria Prodan este mai fericită că niciodată alături de noul iubit și, în plus, impresara l-a prezentat și familiei, ceea ce înseamnă că are gânduri mari cu el.

După ce a încheiat divorțul cu scandal de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan se declară o femeie împlinită și fericită. Vedeta și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, despre care lasă să se înțeleagă că este mult mai sus de fostul soț.

Astfel, Anamaria Prodan este toată numai un zâmbet și chiar dacă încă nu l-aprezentat lumii întregi, vedeta spune că se simte împlinită și că astrele sunt aliniate în favoarea ei.

De asemenea, Anamaria Prodan nu a stat pe gânduri și deja l-a prezentat copiilor pe noul liubit. În urma reacțiilor pozitivepe care le-a primit a realizat că a făcut mișcarea potrivită.

Frumoasa impresară a povestit că relația ei cu copiii este foarte sinceră și transparentă, astfel că nu avea cum să își țină iubitul ca pe un secret.

„Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet.

Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural”, a mărturisit Anamaria Prodan, conform sursei citate mai sus.