Anamaria Prodan, despre marea greşeală pe care a făcut-o în căsnicia cu Reghecampf. „Crede că e normal şi i se cuvine”

După un scandal de zile mari, care s-a lăsat și cu pumni, Anamaria Prodan a ieșit din nou la rampă. De data asta vorbește despre marea greşeală pe care a făcut-o în căsnicia cu Reghecampf. Vedeta recunoaște care ar fi fost motivul care l-a determinat pe fostul soț să ajungă în brațele actualei sale partenere.

Zilele de liniște din familia Prodan-Reghecampf au apus de mult. După anunțul separării, atât Anamaria Prodan, cât și fostul soț făceau declarații dure, unul la adresa celuilalt.

Din păcate pentru cei doi, totul a culminat dur. O bătaie de zile mari, la ceas de seară, între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Imaginile cu pumnii împărțiți și de-o parte și de alta, au devenit virale. Dar, lucrurile au evoluat în rău, după ce poliția avea să deschidă două dosare și să emită două ordine de restricții.

Însă, Anamaria Prodan, așa cum o știe toată lumea, a reușit să șocheze la nici 48 de ore de la incident. Era văzută cu mâna bandajată și părând a fi grav afectată de bătaie. Dar după cum arătau imaginile, fostul soț ieșsie mai șifonat decât ea. Amândoi au fost atât victime, cât și agresori, în scandalul dintr-o vineri seara.

Dar, readucând în discuție mariajul ei eșuat, Anamaria Prodan vorbește deschis despre marea greşeală pe care a făcut-o în căsnicia cu Reghecampf.

„În momentul în care cel de lângă tine nu are legătură cu realitatea şi nu este bărbat (n.r. – atunci trebuie să renunţi la relaţie). Un bărbat trebuie să îşi iubească femeia, să o respecte, să-şi îndrume copiii, să îi respecte.

Ulterior, după o scurtă perioadă de acalmie, impresarul lua din nou pe sus presa, după ce se ralia cu Diana Șoșoacă, controversatul deputat independent de Iași. Războinica Anamaria Prodan (poate ca urmare a pumnilor dați), a decis să lupte pentru drepturile femeilor.

Și cum ar putea să facă asta mai bine, decât intrând în politică, alături de o altă războinică, Diana Șoșoacă. Anunțul despre decizia de a face pasul spre politică îl aflau internauții de pe Instagram, unde impresara a scris:

„Acum, am intrat în politică și, din nou, am promis. Am promis că voi mișca lucrurile și legile pentru ca femeilor românce să le fie mai bine.

Astăzi, am făcut primul pas pe drumul în politică. Am avut prima conferință de presă din poziția de vicepreședintă a Alianței Pentru Patrie și președintă a Organizației de Femei a A.P.P.

Așa cum am spus de bun început, voi duce, acest proiect, împreună cu voi, până la capăt!”, a transmis Anamaria Prodan.