Anamaria Prodan, declarație neașteptată în plin proces de divorț. Ce planuri are impresara. „Nu mai trebuie să știe toată lumea”

Anamaria Prodan, declarație neașteptată în plin proces de divorț. Agenta de jucători a vorbit despre viitorul unui sportiv pe care îl impresariază de mai mulți ani. După experiențele trăite în trecut, inclusiv pe plan aromos, vedeta nu mai dorește să își expună viața public. Ține ascunse inclusiv detalii despre contractele pe care le are cu fotbaliștii.

Anamaria Prodan, declarație neașteptată despre viitorul lui Nicolae Stanciu, unul dintre fotbaliștii pe care îl impresariază de mulți ani. Fosta parteneră a lui Laurențiu Reghecampf a lăsat de înțeles că există probabilitatea ca sportivul să își schimbe echipa în care activează. Mai ales acum, când a marcat rezultate foarte bune în Superliga Chineză.

Deși probabil a părut inactivă pe plan profesional, din cauza mediatizatului divorț prin care trece, agenta de jucători nu a peirdut timpul deloc. Anamaria Prodan și-a propus să reintre în piața transferurilor, însă fără a se mai implica în diverse conflicte cu alți oameni din lumea sportului.

Impresara a făcut referire la situația cu Gigi Becali. După ce a colaborat cu acesta timp de ani de zile, relația dintre ei s-a deteriorat. Totul din cauza faptului că Dennis Man ar fi semnat un contract de management cu rivalul impresarei, iar apoi s-a transferat la Parma.

Fosta parteneră a lui Laurențiu Reghecampf i-a declarat atunci război lui Gigi Becali. Aceasta a susținut că patronul FCSB a fost vinovat pentru toate aceste schimbări. Dacă până în acest punct ar mai fi existat o ușă deschisă privind posibilitatea de colaborare, ei bine… aceasta a fost distrusă.

„Nu mă mai cert cu unul sau cu altul. Nu mă mai cert nici cu Gigi Becali! În fapt, nici nu mă interesează cine e Gigi Becali! Eu nu vreau să mai cunosc pe nimeni din branșa asta și încerc să-mi fac cât mai bine treaba ca impresar. În branșa asta, dacă faci publice ideile tale, riști să trezești invidii care pot duce la lucrurile foarte urâte. Sunt unii care te-ar omorî pentru ideile tale.

Am încă sub contract cinci sau șase jucători de la FCSB. Nu știu dacă Gigi Becali știe, fiindcă încerc să-mi protejez jucătorii cât mai bine. Nici nu mă interesează. Am decis că nu mai trebuie să știe toată lumea despre contractele mele. Nu mai vreau să vorbesc în presă despre transferurile și proiectele mele, fiindcă ceilalți încearcă să-ți pună bețe în roate. Ba chiar să-ți ucidă proiectele. Ce fac sau pe cine duc, unde duc, rămâne doar pentru mine!”, a mai spus Anamaria Prodan.