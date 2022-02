Anamaria Prodan aruncă bomba anului! Cum i-a mințit pe toți pentru Reghecampf, acum totul e clar

Anamaria Prodan nu are de gând să se oprească din seria dezvăluirilor făcute despre Laurențiu Reghecampf. Acum, impresara a dat mai multe detalii din viața intimă a antrenorului CS U Craiova, cu care se află în proces de divorț. În plus, a recunoscut că, până acum, a mințit pe toată lumea în legătură cu un lucru important.

Cu câteva luni în urmă, înainte ca relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc să devină oficială, antrenorul CS U Craiova a fost surprins ieșind dintr-o clinică din Craiova alături de o femeie misterioasă. În acele momente, Anamaria Prodan a declarat sus și tare că „soarele ei” este acasă cu Laurențiu Jr., însă după mai multe luni de zile de la acel eveniment, impresara a recunoscut că a mințit, știind că soțul ei este în compania amantei.

„Familia te-a construit piesă cu piesă. Ai copii, Încă eşti însurat, ai două fete, un băiat, şi înca un baiat de 13 ani. Fetele noastre că nu sunt ale tale. Fetele astea merg în oraş. Dacă fetele zic: ,,Tati, opreşte-te, fetele astea de oraş, ajungi ultimul la ele, au un tarif.” Nu poţi să te arunci în cap. Când a plecat cu Rolls-ul de acasă şi amanta trage de uşa de la Rolls, şi apari în ziar. Şi eu zic: ,,Nu este soţul meu. Nu e bărbatul meu, e acasă, face grătar.

Eu am spus că nu este sotul meu, că seamănă din profil. Era o nebunie mondială, tot fotbalul mă suna, îmi ziceau că lumea mă ia deja de nebună. Mă certam, ziceam că soţul este aici, că am făcut ziua copilului. Să nu înţelegi cât am vrut să te ajut. După aşa ceva cum să mai primeşti un om acasă? Acum, la 50 de ani, nu mai are unde să vină. Şi pe stradă avem sens unic. E jenant, nu ai cum să te faci de râs în faţa tuturor, când tu erai Dumnezeul acestei familii”, a declarat Anamaria Prodan.