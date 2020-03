Anamaria Prodan are un nou proiect. Avem imaginile în premieră. “Lumea are nevoie de speranță”

Anamaria Prodan le-a făcut o nouă surpriză fanilor săi! Aceasta îi uimește la fiecare ediție din propria emisiune și îi șochează cu fiecare proiect pe care îl are. Orice ar face, impresara nu are cum să stea locului! Iată cu ce a rupt gura târgului de data aceasta!

Soția lui Laurențiu Reghecampf nu se oprește din a le oferi fanilor săi surprize! Deși parcă a lipsit o bună vreme din peisajul monden, din cauza faptului că a colindat mai mult Dubaiul, acum o groază de contracte o leagă de România. În calea Anei a venit o nouă colaborare de care doamnele și domnișoarele vor fi cele mai încântate. Iată ce detalii în exclusivitate ne-a oferit Ana!

„New project!!! Vă aștept la GALERIA BITOLIA, să probați o rochie de mireasă de vis…”, a fost mesajul cunoscutei impresare din dreptul unei imagini cu ea într-o rochie de mireasă cum puțini s-ar fi gândit. Toată lumea știe despre aceasta că adoră excentricitatea și că niciodată nu a fost o apariție pe care doar să o treci cu vederea. Lucrul ăsta se poate observa și în noua ipostază în care este pusă în proiectul menționat.

„Trebuie să vă spun noutatea jurnalistică a cărei protagonistă sunt – și asta prin puterea de convingere a prietenei mele, Carmen Ioniță, publisherul revistei NUNTA: pentru acest cover story în revista ei am îmbrăcat nu una, ci mai multe rochii de mireasă și am pozat într-un pictorial dedicat…mie și familiei mele! Este o provocare onorantă să apar într-un interviu într-o revistă glossy-premium, unica din România în domeniul evenimentelor festive. M-am simțit ca într-un film gândit, regizat și realizat de profesioniștii echipei ei! Mi-a fost alături Oana Badea, prietena mea! La galeria Bitolia am făcut fotografiile într-un peisaj de vis! „Lumea are nevoie de optimism, speranță și iubire”

Anamaria Prodan