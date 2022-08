Anamaria Prodan, achiziție de zeci de mii de euro. Ce cadou și-a făcut în proces de divorț cu Reghecampf

Anamaria Prodan și-a surprins din nou fanii! Cunoscuta impresară a făcut o nouă achiziție de zeci de mii de euro. Aceasta trăiește pe picior mare și susține că adoră luxul și opulența, iar asta se vede din plin mai ales în ultima perioadă. Vedeta a hotărât să își facă un cadou în plin proces de divorț. Încă soția lui Laurențiu Reghecampf a atras toate privirile pe străzile din București. Cea din urmă și-a rezolvat câteva treburi, ulterior s-a întors la noul bolid. Cu siguranță colegii de trafic au privit de două ori mașina sa.

Anamaria Prodan este într-o formă incredibilă. Deși trece prin clipe încercate și se află într-un scandal de divorț cu tatăl fiului ei, femeia le demonstrează tuturor doamnelor și domnișoarelor că o despărțire nu este capăt de lume.

Vedeta a fost surprinsă în oraș cu câteva treburi. Impresara și-a făcut apariția într-o rochie neagră și mulată, o pereche de sandale cu toc și genata Hermes de câteva sute de mii de euro.

Agentul FIFA a stat aproape tot timpul pe telefon, dar în perioada aceasta a zâmbit de câteva ori, semn că lucrurile merg așa cum și-a propus. Blondina și-a surprins fanii cu o nouă mașină. Mai exact, este vorba despre un Range Rover pe care îl conduce cu plăcere și care depășește suma de 60.000 de euro.

Vedeta îl acuză în continuare pe încă soțul ei că ar fi furat banii familiei pentru a o întreține pe femeia care i-a dăruit în urmă cu câteva luni un băiețel. Anamaria Prodan a amintit de câteva ori și despre mașina cu care a plecat fostul fotbalist de acasă și cu care și-a plimbat amanta.

,,Am crezut că o să îl ridic. Am crezut că o să înțeleagă, dacă are creier. Pentru mine, familia este cel mai important lucru de pe pământ. Când tu vezi în mașina ta pe nimeni pe stradă că trage să rupă ușa la Rolls-Royce si îi spui ,,ridică ștacheta!”

,,Nu poți să ajungi ultimul om de pe pământ, circul României! Tu să fii râsul României cu gură de aur. Ai furat din casă totul pentru ea. Te-a învățat să furi. A fost amenințat că nu mai vede, că nu mai face, dacă nu primește fata banii. Dacă nu era mama, stăteam în stradă din cauza amantelor lui Reghecampf”, a declarat femeia, pentru Antena Stars.