Anamaria Prodan a spus adevărul despre cadourile pe care i le-a făcut lui Reghe. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu mașina de 450.000 de euro pe i-a dăruit-o impresara

Anamaria Prodan a spus adevărul despre cadourile pe care i le-a făcut lui Reghe! Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a fi finalizat. Cu toate astea, pare-se că impresara a lăsat de-o parte securea războiului. În altă ordine de idei, Anamaria Prodan a decis să facă lumină într-o altă situație. Recent au apărut zvonuri că impresara i-ar fi cereut viitorului fost spoț cadourile oferite. Așa că, Anamaria Prodan a spus adevărul despre cadourile pe care i le-a făcut lui Reghe. Vedeta a mai spus și ce s-a întâmplat, de fapt, cu mașina de 450.000 de euro pe i-a dăruit-o.

Anamaria Prodan a lăsat de-o parte securea războiului?

Dacă ar fi să ne luăm după cea mai recentă postare a acesteia pe rețelele de socializare, am tinde să credem că așa este.

Fanii acesteia au putut citi un text publicat de Anamaria Prodan, alături de o poză în care apare mai veselă și cu un pahar de vin. Astfel că, Anamaria Prodan a spus adevărul despre starea relației lor, sau nu, cine știe.

„Trebuie sa înțelegem ca atunci când ceva s-a terminat… s-a terminat! Trebuie lăsat sa dispară de langa noi pentru a face loc noului!!! TREBUIE sa îndepărtăm Raul cât de repede putem! Cel ce dispare, pleacă spre o alta orbita si noi rămânem pe orbita pe care stam drepți si trăim frumos. Este posibil ca orbitele uneori sa se intersecteze, dar foarte rar si nu pentru mult timp! PRIVITI in viitor si nu încercați sa aduceti trecutul in prezent caci veți acumula multă suferința! Construiți un viitor superb, plin de bucurie și împliniri! Cel ce dispare pe alta orbita nu este vrednic sa va stea alături și nu este demn sa rămână in lumea dumneavoastră! Sufletele neevoluate cad sau se întorc de unde-s luate! Va urez multă fericire și dragoste!”, scria recent Anamaria Prodan, pe pagina sa de Instagram.

Anamaria Prodan a spus adevărul despre cadourile pe care i le-a făcut lui Reghe: „Eu nu iau cadourile înapoi, el a luat totul”

Deși, încă în plin divorț, Anamaria Prodan a decis pentru o perioadă să nu mai răspundă anumitor provocări. Dar, recentele zvonuri au determinat-o să revină în atenția presei și să facă lumină.

Invitată recent într-un interviu pentru România TV, Anamaria Prodan a spus adevărul despre ce s-a întâmplat cu cadourile oferite soțului, și vice-versa:

„Nu mai avem nicio legătură și nici nu îmi doresc. Niciunul dintre copii (n.r nu mai are o legătură cu Laurențiu Reghemcapf). El și-a ales Rolls-ul, eu am rămas cu Ferrari. Eu nu iau cadourile înapoi, el a luat totul înapoi și a luat și a furat. Simplu! Îi doresc tot binele din lume.. și eu și copiii. Poate vreodată când Bebe va împlini 18 ani va avea decența să vină să-l vadă că până acum, a uitat”, a declarat Anamaria Prodan la România TV.

Cât despre faptul că ar exista sau nu cineva în viața ei, vedeta a decis să nu vorbească despre acest lucru pentru moment, spunînd că „Sunt încă măritată! Eu am un respect și am avut un respect fabulos pentru Reghecampf și pentru familia mea. Am fost un exemplu toată viața și așa o să rămân”.