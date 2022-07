Anamaria Prodan a izbucnit nervos: „Sunt săracă! Am o mașină mică și meschină”

Anamaria Prodan vine cu noi afirmații controversate! Celebra impresară a izbucnit nervos de curând. Aceasta a venit cu o primă reacție după ce Laurențiu Reghecampf a spus că i-a cerut bani. Mai exact, ar fi fost vorba despre un împrumut de la însă soțul ei pentru cauciucurile de la bolidul de lux pe care îl deține. „Sunt săracă! Am o mașină mică și meschină. Dacă lumea e fericită și trăiește mai bine că am sărăcit”, a spus vedeta.

Anamaria Prodan a răbufnit! Vedeta a reacționat imediat după ce s-a spus că ar avea probleme financiare cât se poate de serioase.

Mai exact, cea din urmă i-ar fi cerut bani lui Laurențiu Reghecampf pentru cauciucurile de la mașina de lux pe care o deține. Vedeta a declarat că se amuză pe seama afirmațiilor recente din partea încă soțului ei.

Agentul FIFA a adus în discuție câteva vorbe cu subînțeles, spunând că are bani și își permite orice, dar lucruri grele se vor spune în continuare despre ea.

„Păi dacă presa scrie așa, eu mă distrez… Dacă lumea e fericită și trăiește mai bine că am sărăcit, eu zic să-i fac fericiți. Sunt săracă! Am o mașină mică și meschină, Ferarri... asta că nu-mi permit una mare… am un Maybach model nou că nu-mi permit un jeep, ce să fac!? Sunt săracă!”, a spus vedeta.