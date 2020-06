Anamaria Prodan a dezvăluit tot! Când se retrage și unde se va muta

Chiar dacă arată foarte bine, Anamaria Prodan a început să vorbească despre retragere și despre pensie. Impresara a recunoscut cu mâna pe inimă unde ar vrea să-și mănânce pensia. Spune că acolo este casa ei, inima ei, dar nu în România.

Anamaria Prodan și-a ales unde vrea să trăiască la pensie

Frumoasa impresară Anamaria Prodan are o viață de vis. Se plimbă pe toate continentele, are afaceri în mai multe țări, peste tot are câte o casă și face milioane de din impresarierea fotbaliștilor. Conturile ei de socializare sunt chiar mai pline decât cele din bancă. Postează fotografii de peste tot pe unde merge, iar paginile sale parcă sunt ale unor companii mari de turism.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan se gândește la pensie, deși are doar 47 de ani. Impresara a mărturisit că are planuri mari atât pentru prezent, cât și pentru viitor. Într-un interviu recent, ea a dezvăluit că atunci când va fi pregătită să renunțe la ceea ce face se va reprofila și va deveni investitor, precum fiica ei, Rebecca.

Las Vegas rămâne orașul de suflet pentru Anamaria Prodan

„Fac performanță în toate domeniile. Este ambiția mea să fiu foarte bună în tot ceea ce fac. Rebecca, fata mea, este investitor! Când mă las de meseria de agent, am să fiu și investitor”, a explicat Anamaria Prodan pentru narcisraducan.ro.

Impresara a ținut să precizeze că la aproape 50 de ani se simte extraordinar în pielea ei – și asta se vede – și presimte că la 60 de ani se va simți la fel. Tocmai de aceea, nici nu se pune problema să se retragă acum. Poate la 90 de ani, declară ea amuzată.

„Am reședințe peste tot. Las Vegas, însă, rămâne sufletul meu. Acolo e casa mea. Acolo mă văd bătrână. Dar pe la 90… că la 60 sunt tinerică încă. Am acum aproape 50 și arăt trăsnet. La 60 o să arăt și mai bine, deci nu mă retrag”, a mai explicat Anamaria Prodan.