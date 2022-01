Anamaria Prodan a descris iubitul pe care îl dorește. „Tot la Țiriac ajungem“

Primele pagini ale tabloidelor continuă să fie ținute de Ana Maria Prodan, care spulberă speculațiile referitoare la așa-zișii iubiți, cu care diva apare în fotografii. E drept că, în ultima perioadă, sexy impresara a s-a fotografiat alături de mai mulți bărbați tineri, însă blondina spune că nu este momentan cazul să se vorbească despre vreun iubit. Cum arată bărbatul potrivit pentru ea? Află chiar din declarațiile făcute de fosta soție a lui Reghecampf.

Cum arată bărbatul perfect pentru Anamaria Prodan

În ultima vreme, cu precădere de la divorțul răsunător de Laurențiu Reghecampf, nu există fotografie postată de Anamaria Prodan sau eveniment la care să apară frumoasa impresară despre care să nu se discute în presă. Numele divei continuă să fie pe buzele tuturor, părerile fiind împărțite în acest mare scandal.

Invitată în podcastul „La Mijloc“, cu Codin Maticiuc și Anghel Damian, fosta soție a lui Reghe a povestit câte ceva despre felul în care trebuie să fie un bărbat pentru a putea sta lângă ea în calitate de prieten, iubit, partener și, în cele din urmă, soț.

Celebra impresară își dorește un bărbat puternic și potent financiar, după cum probabil era de așteptat.

„Eu l-am inventat și pe Reghe și eu am cam inventat toți bărbații din viața mea, că nu m-am ales niciodată cu unul șmecher, unul cu bani. Nici nu știu cum e să primești cadouri așa, să vină unul să zică: iubita mea, ți-am luat un hotel!“, a spus aceasta în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

„Tot la Țiriac ajungem“

Pretențiile divei au fost intens dezbătute de Codin Maticiuc și Anghel Damian, în opinia cărora, singurul care ar putea să-i ofere un hotel blondinei ar fi nimeni altul decât Ion Țiriac.

„Sora mea, dar cu cine să fii să-ți ia un hotel?“, a întrebat-o Codin Maticiuc pe Anamaria Prodan.

Răspunsul impresarei a fost următorul: „Păi, nu știu, acum să caut. La 50 de ani vreau să termin viața lângă unul puternic, mai puternic decât mine din toate punctele de vedere“.

La auzul acestor cuvinte, Maticiuc a insistat că nu există un asemenea om în România, mai puțin fostul mare jucător de tenis.

Codin Maticiuc: „Doar Țiriac e la nivelul să-ți cumpere un hotel. Cine poate să-ți ia un hotel? Nu există așa ceva“.

Anamaria Prodan: „Dar cât e un hotel? Pe bune… Trebuie să înțeleagă lumea, că ai văzut, în fiecare zi dacă ies cu cineva, e iubitul Anei. Nu, nu e niciun iubit! Iubitul meu trebuie să aibă vârstă mai mare decât o am eu. M-am plictisit de copii, am luat și am tot crescut copii și ce am făcut?“.