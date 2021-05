ANAF dă mașini aproape gratis. Dacia care costă cât un televizor

ANAF va scoate la licitație mașini confiscate, care au intrat în proprietatea statului în urma unor confiscări ori executări silite, iar prețurile sunt extrem de accesibile.

ANAF dă mașini aproape gratis

Vânzarea se face direct ori prin licitație, după cum procedează, de regulă, ANAF. Mașinile sunt vândute de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din România.

Astfel, Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara pune la vânzare:

Autoturism Renault Megane, an fabricație 2017, culoare alb – 24.592 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2013, culoare alb – 8.937 lei (fără TVA)

În Deva

Licitația o să aibă loc în de 5 mai, ora 11:00, în localitatea Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr. 30. Găsiți informații suplimentare la 0254.215944, int 153. Iar în ziua de 6 mai, aceeași oră, va avea loc licitația pentru următoarele autoturisme:

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2010 – 6.392 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2010 – 6.900 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2014 – 11.561 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2009 – 2.131 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2009 – 5.159 lei (fără TVA)

În Caraș-Severin

De asemenea, Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin scoate la licitație, în data de 5 mai, ora 13:00, în localitatea Reșița, strada Domanului, nr. 2, cu Informații suplimentare la 0255.210522, int 424, la următoarele autoturisme:

Autoutilitară BB furgon, marca Iveco, an fabricație 2006, 2.998 cmc, motorină, culoare alb-negru – 13.566 lei (fără TVA)

Autovehicul special N3, Iveco Eurocargo, an fabricație 1996, 5.861 cmc, motorină, culoare albastru – 49.666 lei (fără TVA)

Autospecială Roman, transport bușteni, an fabricație 1985, 11.413 cmc, culoare alb-galben – 17.123 lei (fără TVA)

Remorcă specializată transport bușteni, an fabricație 2002, culoare verde – 6.422 lei (fără TVA)

În data de 6 mai, va avea loc licitația pentru autoutilitară N3 Iveco Stralis, an fabricație 2002, 12.882 cmc, culoare alb-albastru – 28.895 lei (fără TVA).

În data de 11 mai, la aceeași locație va avea loc licitația pentru un autoturism Audi A6, an fabricație 2012, 1.968 cmc, motorină, culoare negru – 58.490 lei (fără TVA).

În Timișoara

În data de 26 mai, Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, scoate la licitație un un autoturism Renault Master, an fabricație 2011, 2.299 cmc, motorină, culoare albastru – 39.100 lei (fără TVA). Locația este Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B, ora 13:00, iar informații suplimentare se găsesc la 0256.259410. Alte autoturisme scoase aici la licitație sunt: