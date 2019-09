ANAF ar putea colecta un nou impozit. Se schimbă Codul Fiscal și niciun român nu mai poate scăpa de taxare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va colecta o nouă taxă începând cu 1 ianuarie 2020. Noul Cod Fiscal prevede ca veniturile obținute din criptomonede să fie impozitate și în anumuite cazuri să se plătească și contribuția la sănătate.

ANAF va taxa veniturile obținute din criptomonede

Conform prevederilor din noul Cod Fiscal, ANAF va taxa veniturile obținute din criptomonede iar în unele cazuri se va percepe și contribuția la sănătate, de la 1 iauarie 2020. Astfel, românii care câștigă în mod constant bani din criptomonede vor avea obligații fiscale și vor trebui să își declare veniturile. Banii pe care i-au câștigat în anul 2019 vor trebui trecuți în declarația unică, iar impozitul va fi plătit anul viitor.

Cetățenii români își vor trece veniturile în declarația unică doar în cazul în care banii obținuți din criptomonede vor fi convertiți în lei ori valută sau vor fi folosiți la achiziționarea unor bunuri sau servicii. În cazul în care criptomonedele nu vor fi folosite, cei care le dețin nu vor fi obligați să declare sumele și să plătească impozit.

Persoanele vizate de noile reglementări din Codul Fiscal sunt cele care obțin venituri de peste 6.000 de lei pe an din criptomonede. Acestea vor trebui să plătească statului un impozit pe venit de 10%. În cazul în care o persoană fizică obține într-un an echivalentul a 12 salarii minime brute, va trebui să plătească și CASS de 10%. Sunt exceptați de la plata impozitului cei care au un câștig mai mic de 200 de lei la fiecare tranzacție cu criptomonede și nu mai mult de 600 de lei într-un an. În acest caz nu există obligația de a menționa sumele în declarația unică.

Criptomoneda este un tip de monedă digitală, virtuală, nebancară, folosită ca mijloc de plată. Denumirea de criptomonedă indică faptul că acest mijloc de plată utilizează criptografia și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială, o problemă curentă pentru valutele digitale