ANAF a scos mașini la vânzare și în 2022, sub preţul pieţei. Cum le poți obține

Așa cum v-am mai relatat și în trecut, ANAF scoate în fiecare an la licitație, chiar din primele zile, mai multe mașini confiscate de la românii rău platnici. Majoritatea dintre aceste mașini sunt vândute sub prețul normal al pieței de gen, și achizițiile se fac în urma prezentării la sediile instituției din țară, numai pe baza unor documente prestabilite. Nici începutul de 2022 nu face excepție, ANAF anunțând licitații pentru cel puțin 9 autoturisme, mărcile variind de la Land Rover la Mercedes.

ANAF face noi licitații în 2022 la mașinile confiscate

În următorea perioadă, mai exact între 19 – 28 ianuarie 2022, la sediile ANAF din mai multe orașe din România cei interesanți de mașini la mâna a doua vor putea participa la licitațiile organizate de instituția financiară a statului. Pentru a putea intra la licitații, românii sunt obligați să depună anumite documente direct la sediile unde se vor demara procedurile de licitații, după cum urmează:

oferta de cumpărare;

dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Odată îndeplinite toate criteriile și toată documentația este depusă, în funcție de datele programate, cei înscriși vor putea participa la procesul de licitație.

Mașini scoase la licitație. De la Audi la Land Rover

Pentru prima parte a acestei luni ANAF a decis vânzarea prin licitație a nu mai puțin de 9 mașini aflate în patrimoniul instituției, autoturismele fiind preluate de instituție după decizii ale instanțelor în cazul unor rău platnici.

Așa se face că astăzi, 19 ianuarie, la sediul ANAF din Sibiu a avut loc prima licitație, fiind scoase la vânzare trei autoturisme marca AUDI. Primul model este un AUDI A4, din 2005, cu peste 250.000 de kilometri la bord, iar valoarea de plecare a fost stabilită la suma de 7.500 de lei.

Cel de-al doilea model AUDI scos la licitație la ANAF Sibiu este un AUDI A3 din 2001, cu 220.000 de kilometri la bord și cu o valoare de plecare stabilită pentru suma de 2.900 de lei. Cel de-al treilea autoturism este un Mercedes Benz C180 fabricat în 1998, cu un preț de pornire de 3.760 de lei.

La ANAF Constanța vor fi scoase la licitație două autoturisme, amândouă fiind marca Land Rover. Primul, un Land Rover Discovery 4, din 2011, cu un rulaj de 289.000 de kilometri, are un preț stabilit pentru suma de 22.000 de lei. Cel de-al doilea Land Rover, tot un Discovery 4, dar an de fabricație 2014 și cu rulaj de 140.000 de kilometri, are un preț stabilit pentru licitație de 39.600 de lei.

ANAF vinde Mercedes și Volkswagen la prețuri mici

O altă licitație anunțată va fi la sediul ANAF din Timișoara. În acest caz fiind scoase la licitație un singur autoturism, marca Mercedes Benz ML 270 CDI, fabricat în 2001, prețul stabilit fiind de 15.800 de lei pentru licitația din 26 ianuarie, de la ora 12:00.

Două autoturisme marca Volkswagen vor fi scoase la licitație și la sediul ANAF din Cluj, pe data de 26 și pe 28 ianuarie. Primul model care va fi în licitație este un Volswagen Golf din 2005, cu un rulaj estimat de 240.000 de kilometri, căruia i s-a stabilit un preț de 6.400 de lei. Cel de-al doilea model este un Volkswagen Passat, cu an de fabricație 2003 și un rulaj estimat de 205.100 km. Prețul stabilit pentru acest model este de 7.700 de lei.