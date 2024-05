Ana Porgras, mai frumoasă ca oricând după Survivor All Stars! Cum arată acum și de ce nu mai vorbește deloc cu Zanni: „Mesaje nepotrivite”

La mijlocul lunii aprilie, toți concurenții de la Survivor România All Stars 2024 s-au întors în țară, chiar dacă emisiunea încă rulează la PRO TV și nu s-a ajuns încă la finală.

Potrivit informațiilor care au apărut deja pe internet, în marea finală Survivor România All Stars 2024, care va fi live și în care publicul va vota și va decide cine este marele câștigător, au ajuns Zanni, Andrei Ciobanu și Iancu Sterp. Iar multă lume crede că Zanni este cel care va pune mâna pe trofeu!

De-a lungul sezonului din acest an al emisiunii Survivor, foarte multă lume a afirmat că Zanni și Ana Porgras ar fi fost într-o relație și ea ar fi protejata lui, însă în ultimele săptămâni au apărut informații potrivit cărora Alexandra Duli ar fi început o relație cu artistul.

„Nu s-a întâmplat nimic între mine și Zanni. Momentan! Nu am avut o relație. Da, mie mi-ar plăcea să am o relație cu Zanni, mie chiar îmi place de el. Îndrăgostită e prea departe să spunem cuvântul ăsta. Îmi place de el. Dacă chiar mergem mai departe și totul e bine, nu aș spune nu la o relație cu Zanni”, afirma Alexandra Duli în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Zilele trecute, în aceeași emisiune a fost invitată și Ana Porgras, care a fost întrebată dacă a fost iubita lui Zanni și ce părere are despre apropierea acestuia de Alexandra Duli.

Fosta gimnastă a dat însă de înțeles că a fost foarte bună prietenă cu artistul și că i s-a părut ciudat că nu a susținut-o mereu în competiție.

„Eu mă așteptam ca Zanni să mă susțină pe toată perioada competiției. Dar după unificare a fost un moment în care am simțit că nu mai era lângă noi și că probabil voia să se integreze între Războinici. Să facă strategii, ca el să ajungă mai departe în competiție. Nu am spus doar eu treaba asta, au spus-o și Ștefi, TJ… că el nu a mai fost focusat 100%”, a afirmat Faimoasa de la Survivor România All Stars 2024.

Ana Porgras a mai dezvăluit și faptul că în prezent nu mai vorbește deloc cu Zanni, deoarece el i-a dat niște mesaje nepotrivite după ce a ajuns în România.

„Am văzut emisiunea cap-coadă, încă o urmăresc. Aș zice că e mult că am fost dezamăgită de el, dar au fost momente pe care nu le-am înțeles nici acum. Da, am vorbit cu el după ce am ieșit din show. În momentul în care știam că toți au ajuns acasă, i-am scris. Voiam să știu cum se simte, ce s-a mai întâmplat, dacă a ajuns bine. După care m-am trezit cu niște mesaje nepotrivite de la el și nu am mai vorbit după.