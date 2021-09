Ana Morodan reacționează după ce a fost jignită grav în presă. Cătălin Măruță a descusut-o bine de tot

Ana Morodan s-a decis să vorbească după ce a fost subiectul principal din presă în ultimele zile. Contesa digitală a participat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a discutat despre comentariile răutăcioase pe care le primește, dar și despre ce părere au anumiți urmăritori despre ea.

Mulți au fost surprinși în momentul în care Ana Morodan a fost pe buzele tuturor în ultima perioadă din cauza unei neînțelegeri. Frumoasa blondină a susținut un interviu în care a vorbit despre faptul că lumea o crede o femeie de moravuri ușoare, dar ce s-a întâmplat în mediul digital întrece orice imaginație.

„Nu am fost deranjată. Am fost întrebată de ce părere am despre cei ce zic asta despre mine. (…) Am zis că mi se pare chiar onorabil și nu am nicio problemă. Oamenii să vorbească, de asta e democrație.

Având în vedere că am 1.62 și eu când apar așa, trebuie să fii un mascul bine pe tine ca să stai cu mine la masă. Dacă ei cred că eu am reușit în viață făcând asta, credeți domne ce vreți!

A fost doar un clickbait făcut de domnișoara care a făcut articolul. Nu știu dacă a fost făcut cu rea intenție sau domnișoara și-a făcut job-ul, trebuia să aducă trafic.”, a spus vedeta.