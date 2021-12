Ana Maria Popescu și Marian Drăgulescu, omagiați de clubul Steaua. Fotografii de la festivitatea ce a marcat retragerea celor doi mari campioni

Ana Maria Popescu și Marian Drăgulescu, omagiați de clubul Steaua. Cei doi mari campioni și-au anunțat retragerea din activitate după o carieră ce le-a adus glorie și lor, țării, dar și clubului Steaua, unde sunt legitimați. Din acest motiv, clubul militar a ținut să îi sărbătorească pe cei doi în „Gala Sportivii anului 2021”, eveniment ce a avut loc vineri.

Ana Maria Popescu (37 de ani), a adunat în carieră trei medalii olimpice, şase mondiale şi 11 europene, 9 medalii de aur în total, plus 37 de Cupe Mondiale. De curând ea a fost desemnată, pentru a cincea oară, cea mai bună spadasină a lumii. Ana Maria Popescu și Marina Drăgulescu au primit plachete aniversare şi emblema de onoare a Statului Major al Apărării. Cei doi au ținut scurte discursuri, vizibil emoționați, după cum se poate vedea și din fotgrafiile făcute în exclusivitate de impact.ro.

„Dragi iubitori de sport, dragi colegi, niciodată nu mi-a fost greu să vorbesc, dar acum îmi este. Sunt recunoscătoare că, din 26 de ani de carieră, 25 i-am petrecut în curtea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Am încă vie imaginea de atunci, a acelor copii care se duelau și care m-a fascinat. Mi-aș dori să rămână și imaginea pe retina copiilor care se visează campioni, iar pentru acest lucru, cred că suntem cu toții de acord că este de datoria noastră să creăm campioni. Cât voi putea, voi rămâne alături de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Toată experiența acumulată sper că voi putea s-o întorc sportivilor și celor care simt că pot să fiu de ajutor”, a spus Ana Maria Popescu, potrivit playsport.ro .

Marian Drăgulescu, la rândul său, a câștigat de-a lungul carierei 31 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene, dintre care 18 de aur. „Marocanul”, care are și gradul de locotenent-colonel, a glumit pe seama faptului că și-a mai anunțat retragerea de trei ori. El crede că de data aceasta va fi o decizie definitivă. El a mai precizat că va rămâne în cadrul clubului, în calitate de antrenor.

„Mi-a fost şi îmi este greu să renunţ la ceea ce îmi place să fac cel mai mult. M-am mai retras de vreo trei ori, dar de data asta cred că este pe bune. Am întins elasticul cât am putut de mult. Vine o vreme când trebuie să pui cipicii în cui. Voi rămâne în cadrul clubului Steaua, voi antrena copii. Mă întorc şi continui ce am început în 2012. A fost o carieră lungă, dar frumoasă. Nu a fost uşor, dar au fost extraordinar de multe satisfacţii. Le mulţumesc celor care au fost alături de mine în această lungă şi frumoasă carieră”, a spus Marian Drăgulescu, care sâmbătă va împlini 41 de ani, citat de aceeași sursă.