Ana Maria Popescu l-a inspirat pe ministrul Sportului. Ce decizie a luat Eduard Novak după retragerea marii campioane

Ana Maria Popescu l-a inspirat pe ministrul Sportului. Marea campioană la spadă a decis să se retragă din activitatea competițională. Ea a avut, astă-vară, un duel verbal tensionat cu ministrul Sportului, Eduard Novak. Cei doi și-au cerut scuze, ulterior, pentru acest lucru. Gestul retragerii vicecampioanei olimpice de la Tokio se pare că l-a inspirat pe Novak, el însuși vicecampion paralimpic în acest an.

Ana Maria Popescu l-a inspirat pe ministrul Sportului. Vicecampioana olimpică de la Tokio a anunțat, în 7 decembrie, că se retrage din activitatea competițională Abia ce obținuse locul 2 la Cupa Mondială din Dubai.

Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe”, a fost anunțul făcut de Ana Maria Popescu.

La auzul veștii, Eduard Novak, ministrul Sportului a reacționat prompt. Cei doi au avut un conflict astă-vară pornit de la declarațiile Anei Maria Popescu (37 de ani) despre subfinanțarea sportului românesc. Până la urmă, cei doi s-au împăcat, cerându-și fiecare scuze pentru cuvintele sau gesturile spuse și făcute.

Eduard Novak a postat un mesaj laudativ despre Ana Maria Popescu în ziua în care aceasta și-a anunțat retragerea.

Chiar dacă am avut momente de neînţelegere, respectul între campioni rămâne neştirbit, iar între noi nu pot exista supărări. Respirăm acelaşi aer, avem acelaşi sânge. Îţi mulţumesc, Ana Maria, pentru tot ceea ce ai făcut pentru această ţară! Mult succes mai departe, în tot ceea ce vei realiza!”, a scris ministrul Sportului pe contul său de Facebook.

Apoi, la festivitatea de premiere a celor mai buni scrimeri în 2021, care a avut loc la Casa Olimpică, Novak și Popescu și-au dat mâna, conform cosr.ro, așa cum nu se întâmplase în vară, în plin conflict verbal. Joi, parcă inspirat de decizia marii campioane, Eduard Novak și-a anunțat și el retragerea din activitatea competițională.

Cel mai important lucru este să mă concentrez pe Strategia Națională pentru Sport, așa că, după 15 ani de patinaj viteză și 23 de ani de ciclism, am decis să mă opresc pentru o perioadă din activitatea competițională. 2022 poate fi un an crucial, iar prioritatea mea absolută este acest proiect, care are nevoie de toată atenția și implicarea.

Poate fi o retragere temporară sau definitivă, nu știu încă. O iau așa, pas cu pas, poate durerea deciziei va fi mai ușoară”, a scris Eduard Novak, printre altele, pe contul său de Facebook.