Ana Maria Mărgean lansează o piesă alături de un cântăreț celebru. Vestea surpriză din muzica românească

Veste incredibilă în muzica românească. Ana Maria Mărgean, câștigătoarea de la Românii au Talent, va lansa o piesă alături de unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Despre cine este vorba, de fapt. Fanii sunt extrem de entuziasmați.

Pentru Ana Maria Mărgean viața s-a schimbat din momentul în care a participat la cel mai recent sezon Românii au talent, competiție pe care a și câștigat-o. Micuța cântăreață de numai 12 ani are întreaga lume la picioare, iar visul ei de a deveni o mare artistă se va îndeplini cu siguranță.

Favorita Andrei de la Românii au Talent a bifat prima ei reușită pe plan muzical. Se pare că Ana va lansa o piesă alături de Doru Todoruț, solistul de la Deep Central, melodie pe care abia așteaptă să o lanseze. Aceasta va fi al doilea material muzical al Anei Mărgean, după terminarea emisiunii Românii au talent.

Cei doi nu au dat foarte multe detalii despre cântecul la care lucrează în postarea care a apărut pe rețelele de socializare. Deși a cucerit publicul român cu numărul său de ventrilocie, Ana Maria Mărgean are o voce foarte frumoasă:

Deocamdata, ma bucur de acest moment frumos, am timp sa ma gandesc ce fac cu premiul, probabil o sa investesc in educatia mea muzicala, dar mi-as lua si un catel, un pomeranian, dar m-as multumi cu orice catel pufos.

„Eu cant de la cinci ani, dar ventrilocia am descoperit-o pe YouTube. Eu imi doresc sa bucur in continuare sufletele oamenilor. Papusile s-au simtit foarte bine alaturi de mine pe scena. As vrea sa pregatesc niste spectacole si chiar m-as bucura.

Copila îi este tare recunoscătoare Andrei pentru faptul că jurata a fost cea care i-a oferit golden buzz-ul în audiții, propulsând-o direct în etapa finală a concursului.

Am intrat in competite cu gandul ca totul va fi bine si am plecat cu gandul ca am iesit castigatoare. A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. Mi-a dat multa incredere in mine acel Golden Buzz dat de Andra, sper ca intr-o zi voi face un duet cu ea. Eu as vrea sa fac o cariera si din muzica, si din ventrilocie, sa continuu cu ambele”, declara mai demult Ana Maria Mărgean.