Ana Maria are 29 de ani și a fost adoptată la naștere în Spania. Acum vrea să o cunoască pe mama sa biologică: „Vreau să știu dacă am frați sau surori’

Ana Maria, o tânără de 29 de ani care locuiește în Spania, a lansat un apel pe internet, în care cere informații despre familia sa biologică din România. Aceasta a venit pe lume în București, pe 3 ianuarie 1995, iar la naștere a primit numele Ana Maria Mușat. Ulterior, ea a fost dată spre adopție, însă Ana Maria dorește acum să știe cine este mama ei naturală. Iată povestea emoționantă!

O tânără din Spania a adresat o rugăminte comunității online, pentru a afla răspunsuri legate de familia ei din România. După ce a venit pe lume, tânăra a fost dată spre adopție de către mama sa biologică.

Pe rețelele de socializare, Ana-Maria a specificat că mama sa biologică se numea Mirela Mușat și locuia pe strada Topologului, în sectorul 5 din Capitală. În plus, tânăra a specificat din start că nu vrea să conteste decizia femeii, ci doar vrea să afle motivele reale care au stat la baza adopției.

Citește și: Veste bună pentru românii care au mai mult de doi copii. Suma de bani pe care o vor primi lunar de la stat poate depăși 5.000 de lei

Ana-Maria vrea neapărat să o cunoască în realitate pe cea care a adus-o pe lume și să știe dacă mai are surori sau frați.

Pentru a ști cine sunt părinții ei, Ana Maria a demarat procedurile oficiale și s-a adresat autorităților spaniole și române. Guvernul spaniol a reușit să afle că mama ei naturală este Mirela Mușat, iar femeia locuiește încă în Capitală, dar adresa sa este alta.

În speranța că va reuși să afle cine este mama ei, Ana Maria a scris un mesaj pe un grup de Facebook, în care îi ruga pe cei care dețin informații despre mama sa din România să ofere orice detaliu util.

Mai mult de atât, autoritățile române de adopții au fost contactate, însă Ana-Maria crede că oamenii de pe social media o vor ajuta să se reunească cu familia ei biologică.

Mesajul tinerei de 29 de ani a fost publicat pe The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României și i-a emoționat pe toți cei care l-au citit:

„Vă salut din SPANIA! Numele meu la naștere a fost ANA MARIA MUSAT. M-am nascut pe 3 ianuarie 1995 în BUCUREȘTI, sector 5. Mama mea biologica se numea MIRELA MUSAT și locuia pe strada Topologului în București. Nu judec decizia ei, vreau doar să știu dacă am frați sau surori, motivul pentru care am fost dată în adopție și să văd cum arată ea.

Guvernul spaniol mi-a confirmat că Mirela locuiește în București, dar nu mai locuiește la adresa pe care o are în acte. Am trimis deja un email către autoritatea de adopții și încă aștept răspunsul lor, dar poate cineva de aici are câteva informații și s-ar rezolva mai repede să intru în contact cu familia mea biologică. Vă rog să DISTRIBUIȚI anunțul meu și orice informație aveți vă rog să lăsați un mesaj privat acestei. Vă mulțumesc tuturor“, a fost mesajul postat de tânăra de origine română.