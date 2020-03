Ana de la Survivor, momente cumplite. A ajuns să rămână fără bani pentru că nu mai are loc de muncă

Ana Pal, care a făcut parte din echipa Survivor România și care a plecat după ce i-a dat un pumn în cap Războinicului Andrei Ciobanu, a ajuns, acum, în perioadă de autoizolare, să nu mai aibă din ce să trăiască.

Ana de la Survivor, momente cumplite

Ana Pal trece prin momente deficile. Faimoasa de la Survivor România a precizat, în cadrul emsiunii FanArena că, din cauza pandemiei de coronavirus, nu mai are un loc de muncă. În astfel de condiții, îi este greu să se întrețină, mai ales că faamilia sa depinde exclusiv de ea.

Ana Pal provine dintr-o familie cu opt frați, dintre care doi cu handicap, crescuți de tatăl lor, de meserie tractorist, iar mama casnică. Ana nu știe cum va putea trece prin această perioadă.

Ana Pal, disperată: ”Epidemia de coronavirus a făcut ca totul să se închidă”

”Când m-am întors din Republica Dominicană, unuia dintre frați, și anume lui Florin, cel care chiar nu se poate mișca, i-au găsit și ceva pe creier, o tumoră. Are și lipsă de un rinichi. E foarte dureros, mai ales că eu m-am dus în competiție și cu gândul să-i ajut. Vreau să-l ajut măcar pentru zilele pe care le mai are de trăit. Tata mi-a zis când eram mai mică că nu va trăi mai mult de 22 de ani, iar el se apropie să facă 22. Anii trec, iar el se simte mai rău. Îl văd că îi este dor să iasă afară, să se ridice, să ne privească. E greu să știi că sfârșitului este aproape, iar bani nu mai avem deloc să îl ajutăm. Epidemia de coronavirus a făcut ca totul să se închidă, mai ales unde lucram eu”, a precizat, în lacrimi, Ana Pal la FanArena.

Ana Pal a rămas fără loc de muncă: ”Toate galele de MMA în care eram angrenată s-au suspendat, astfel că este jale”. Mai mult, a rămas și fără serviciu la restaurantele unde lucra la spălat vase, iar la curățenie nimeni nu o mai cheamă, așa cum se întâmpla în trecut și de unde mai aduna niște bani.

”Nu știu ce mă mai fac! Nu mai am serviciu, și niciun ban! Mi s-a spus să plec acasă de la tot. Nu mă mai pot baza pe nimic, lumea stă izolată și nu mai dorește servicii de spălătorie sau aranjare prin casă, în plus, toate galele de MMA în care eram angrenată s-au suspendat, astfel că este jale…nu am de unde să scot vreun ban, să îmi pot întreține familia”, a precizat Faimoasa la FanArena.