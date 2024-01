Ana Baniciu, primele declarații despre sarcină: “Când am fost plecați în Israel și ne-a prins războiul acolo, eu eram gravidă, dar nu știam” EXCLUSIV

Ana Baniciu trăiește cea mai frumoasă perioadă de până acum. Vedeta a anunțat că se pregătește să aducă pe lume primul ei copil, întâmplare ce i-a schimbat complet viața. A făcut, în exclusivitate pentru Playtech Știri, primele declarații despre sarcină și a dezvăluit chiar și sexul bebelușului.

Ana Baniciu se declară o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista are o carieră de succes, este iubită de o mulțime de oameni și piesele sale fac furori în trendingul românesc. Trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de cel care i-a devenit și soț în urmă cu câteva luni, iar relația lor este pe punctul de a fi completă.

Ana Baniciu și Edy Kovacs se pregătesc să devină părinți și au făcut totul public. Au reușit să țină sarcina secretă timp de patru luni, iar acum, după ce s-au asigurat că totul este în regulă, au decis să dezvăluite tuturor vestea.

Ana Baniciu este însărcinată cu primul ei copil și nu își mai încape în piele de fericire. Artista are deja mai bine de patru luni de când poartă în pântec rodul iubirii lor, care va fi un băiețel.

Vedeta ne-a dezvăluit că are o sarcină foarte ușoară, care îi permite să își continue activitățile fără nicio problemă. Se simte bine, nu are simptome deloc grele și are un stil de viață la fel de activ, ca până acum.

“Foarte bine mă simt, toate bune. Primul trimestru a fost unul foarte ușor, sunt norocoasă, m-am simțit foarte bine. Evident că am mai avut grețuri, dar nu ceva așa, nu e o sarcină toxică. E o sarcină foarte ușoară, care mă ajută să îmi continui activitățile și să fiu la fel cum am fost și până acum: activă. Va fi băiețel”, ne-a mărturisit artista.

Artista ne-a dezvăluit că era însărcinată atunci când a mers la Israel și a fost prinsă de război. A trecut atunci printr-o experiență la care nu se gândea niciodată și nici prin cap nu îi trecea că tocmai atunci purta în pântece primul ei copil.

Când s-a întors din vacanța buclucașă, a început să primească tot mai multe semne specifice sarcinii. Simțea că organsimul ei se comportă ciudat, motiv pentru care a decis să facă un test de sarcină. Rezultatul a fost pozitiv și le-a adus mare bucurie ei și soțului său.

Află și: Ana Baniciu și Edy Kovacs au anulat luna de miere. Decizia luată după sperietura trasă în Israel: „Nu ne mai dorim nimic”

Cei doi nu se așteptau să devină părinți atât de repede, mai ales pentru că nu au luat acest plan prea în serios. Își doreau foarte mult un copil, iar faptul că a venit atât de repede i-a ajutat să vadă cât de mult îi iubește Dumnezeu și cât de binecuvântați sunt.

„Au fost multe semne, în primul rând când am fost plecați în Israel și ne-a prins războiul acolo, eu eram gravidă dar nu știam, iar după, am ajuns acasă și am simțit tot felul de lucruri mai ciudățele în organism și am zis că trebuie să fac un test. Am aflat pur și simplu făcând un test de sarcină și bucurându-ne aici în casă noi doi, un pic șocați, pentru că s-a întâmplat foarte repede.

Nu am mai încercat până acum și după nuntă am zis că încercăm și a fost cam prima încercare, ceea ce înseamnă că și-a dorit foarte mult acest copil să fie în viața noastră. E o mare binecuvântare și suntem foarte recunoscători. Exact după întoarcerea din Israel am aflat”, ne-a mai explicat artista.