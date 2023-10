Mircea Baniciu, șocat de vestea că fata lui e „sechestrată” în Israel. A aflat de la Playtech.ro: „Eu nu am vorbit” EXCLUSIV

Mircea Baniciu a fost șocat să afle că fiica sa este blocată în Israel, după declararea stării de război ca urmare a atacurilor din Fâșia Gaza. Prima reacție a artistului, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Israelul se confruntă cu cel mai amplu și violent atac orchestrat de gruparea Hamas, aflată la putere în Fâșia Gaza. Din Primele informații, cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața și sute au fost rănite. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în buncăre, să asculte și să se supună deciziilor luate de autorități.

Printre românii aflați acum în Israel se numără și Ruby, Raluka și Ana Baniciu. Contactat de reporterul redacției noastre, Mircea Baniciu a fost șocat să afle că în Israel a fost declarată stare de război. Artistul vorbise cu fiica sa cu o zi înainte, cu puțin timp ca ea să plece din România.

”Nu am citit pe Instagram, ce a scris, eu nu am vorbit cu ea, azi, de-abia au plecat. Ce probleme are, că nu știu? Am vorbit ultima oară alaltăieri, înainte de a pleca din țară. Nu știu ce s-a întâmplat. Ele nu au plecat acolo să cânte, ci într-o excursie. De la voi aflu ce s-a întâmplat”, a declarat Mircea Baniciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ana Baniciu a descris în mediul online haosul care a cuprins Israelul. Ea, Ruby și Raluka au trăit momente desprinse parcă dintr-un coșmar. După ce a fost pornită prima alarmă în zona în care sunt cazate, s-au îndreptat către cel mai apropiat buncăr, însă nu au apucat să ajungă la adăpost înainte să audă prima explozie.

Artistele au bilete de avion deja cumpărate, pentru întoarcerea în România, însă nu știu dacă aeroporturile s-au închis.

„Ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră. Sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să ajungem în buncăre, până când am auzit explozia propriu-zisă, în zona noastră. Doar că Israelul și Tel Avivul, în special, sunt cam cei mai tari pe parte de a se apăra, mai ales aerian. Nu știm dacă racheta, bomba sau ce a fost ea a avut explozie în cer sau pe pământ. Aici nu se vede absolut nimic că arde, fum sau ceva. Am aflat că nu e o chestie comună ce s-a întâmplat azi. Este pustiu pe stradă.

Am încercat să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă. Am intrat într-un buncăr al unui bloc, care era cel mai apropiat bloc. Ne-au deschis niște oameni. Avem bilet de avion, de întoarcere, luni. Dar nu știm dacă aeroporturile s-au închis. (…) Înțeleg că au reușit să intre mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă, în partea de Sud. Deci e chiar război, în adevăratul sens al cuvântului”, a povestit Ana Baniciu.