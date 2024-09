Ana Baniciu a născut. Bebelușul a venit pe lume mai devreme decât se aștepta vedeta

Momente de fericire pentru Ana Baniciu și Edy Kovacs! Cei doi au devenit proaspeți părinți pentru prima dată. Bebelușul a venit pe lume astăzi, 4 iunie 2024.

Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt în culmea fericirii, după ce a venit pe lume primul lor copil. Medicii au anunțat-o pe Ana că poate naște în orice momente. Aceștia au estimat un termen de 12 iunie, dar se pare că cel mic și-a dorit să vină pe lume mai repede.

Ana și soțul ei au precizat că se vor muta într-o casă nouă înainte de a naște. Artista a pregătit totul din timp, astfel încât atunci când vine băiețelul pe lume, totul să fie perfect.

:Eu azi, 1 iunie, plânsă toată. Așa fac eu când se termină un capitol… și ce capitol! Acum 6 ani, la 25 de ani, mă întorceam învingătoare din Asia Express și, cu toți banii strânși și ajutor din partea alor mei, mi-am cumpărat locul meu mult visat!

În cei cinci ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am făcut prieteni pe viață, prieteni alături de care numai eu știu câte petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viață de aici… cu miile de discuții de la renumimtul bar… barul de la bucătărie! Aici am povestit, am râs, am plâns și am proiectat viitorul.

Să nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi și aici ne-am legat pe viață! L-am obligat, ce-i drept, să se mute el la mine pentru că, la momentul ăla, simțeam că nu mă pot reloca… Îmi dorisem prea mult cuibul ăsta!

Ăsta este locul din care am plecat spre nunta noastră și spre multe alte provocări și proiecte frumoase la care am participat. Noaptea trecută, am stat cu ochii pe pereți și mi-am amintit câte amintiri superbe și câți oameni faini mi-au trecut pragul și evident că m-a apucat nostalgia pentru că începe un capitol cu totul nou”, a precizat Ana într-o postare pe Instagram.