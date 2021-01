Amna, despre chinul îndurat la Survivor România 2021. A fost la un pas de moarte

Amna s-a întors în România din Republica Dominicană, acolo unde a participat în competiția Survivor Romania 2021. Amna s-a întors din cauza unor probleme digestive.

Amna a fost invitată în emisiunea în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit experiența prin care a trecut în competiție, dar și cât de periculos a fost.

”Cand am ajuns acolo, nu ma intelegeam cu jungla, ce aveam trageam peste fata, ca să nu cada vreo tarantula pe fata. Apa avea doi metri, două colege erau sa se inece. Nu am sarit pentru ca era periculos, nu te duci sa mori acolo. Apa era adanca, cand am sarit din barca. In competite am intrat intr-o apa mai mica un pic, inainte de competite, am luat doar 4 ore de inot. Suntem cum mult bun simt amandoi (n.red. Lucian Barbu, care a fost la echipa Războinicilor) si am vazut ca am deranjat presa cu chestia asta… A aparut o stire ca am astat in aceaesi camera cu Lucian”, a declarat Amna la Teo Show.