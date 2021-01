Amna, adevărul despre plecarea de la Survivor România 2021. Ce a pățit când camerele nu o filmau

Amna a părăsit emisunea concurs Survivor 2021, în urma votului publicului. Aceasta a acuzat dureri stomac, iar medicii au supus-o la o serie de investigații.

De ce a plecat Amna de la Survivor Romania

Amna a intrat în direct în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a explicat clar de ce părăsit emisiunea, dar și ce s-a întâmplat în spatele camerelor de luat vederi.

”Sunt din ce in ce mai bine, a fost o experiență interesanta, care s-a terminat asa cum stiti cu totii. Au fost putin greut, dar a fost bine. Motivul real al plecarii a fost un cumul de situatii, nu ma mai simteam bine cu stomacul, aveam probleme mai vechi cu bila. Am ajuns la spital, cu niste branule, ca nu mai vene, dar acum sunt bine, însă doctorii vor să mă mai rețină un pic”, a mărturisit Amna, direct din Republica Dominicană.

Aceasta le răspunde și celor care au întrebat-o de ce s-a mai înscris la Survivor dacă știa că este atât de greu, dar a vorbit și despre experiența de a sta departe de fiul ei, David.

"De unde sa stiu cum va fi in Republica Dominicana daca nu am mai fost? Votul publicului a decis ca eu sa plec acasa, nu stiu cat de vesela am fost la emisiune, ma simteam foarte slabita. În plus, mai era dorul de David (n.red fiul ei) inca imi este dor de el, ca nu am apucat sa il vad. Am vorbit cu David si i-am spus ca am mancat un cocos stricat si ca de aceea nu am venit acasa. Nu am mai vazut niciodata privirea aceea, a zis ca ma asteapta sa vin acasa. A inteles, este un copil extraordinar", a mărturist artista, care, în timpul emisiunii s-a lovit și de orgoliile concurenților.

”M-am lovit și de orgoliile colegilor”

”M-am lovit și de orgoliile colegilor, care sunt mai presus de orice, nu am putut sa fiu la capacitatile mele și simteam presiune din partea colegilor. Am intrat la un momentdat in apa, dar nu era una care sa ma puna in pericol. Dar cand vedeam apa de 2 metri….Pe insula foarte putin se statea, in rest aveam intreviuri, ne antrenam. Pentru toata lumea este foarte greu, nu te duci la plaja. Rezista cine poate.”

Amna a povestit că, în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut, mâinile sale ajunseseră să arate destul de rău, din cauza multelor branule aplicate de către medici.