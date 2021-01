Amna a ajuns la spital după eliminarea de la Survivor. Ce a pățit cântăreața la Kanal D

Primul concurent care părăsește ”Survivor România 2021”, prin eliminare, este cântăreața Amna. Nu a fost nicio surpriză, pentru că aceasta a fost nominalizată de către colegii ei la dorința acesteia de a se întoarce acasă, la copil, dorul de micuț fiind factorul care o copleșea în junglă. Vedeta a ajuns la spital imediat după ce prezentatorul show-ului Kanal D a dat verdictul.

Amna, de urgență la spital după eliminarea de la Survivor

După o luptă crâncenă pe traseu, unde scorul a fost întors în favoarea Războinicilor, Faimoșii au avut de luat o decizie grea în ediția din 16 ianuarie. Concurenții echipei roșii s-au aflat în fața primului lor Consiliu de eliminare, după ce albaștrii și-au trimis la judecata publicului colegul, pe Sorin. Spre deosebire de rivali, starurile au știut din capul locului pe cine vor să elimine. Simona și Amna s-au aflat pe lista nominalizaților, în final solista adunând cele mai multe voturi.

În ediția anterioară, din 17 ianuarie, emoțiile au fost mari pentru ambele echipe. Pe o parte, Sorin punea în balanță ambele variante, presupunând că adversara sa va fi, cel mai probabil, votată în defavoarea lui, fiind cunoscută publicului. Pe de alta, Faimoșii se întrebau dacă nu cumva nu Amna va fi cea care va părăsi prima ”Survivor”, în ciuda problemelor de sănătate și dorinței sale aprigi de a ajunge la băiatul ei.

„Abia aștept să ajung acasă”

Publicul a ales Amna, dar iată că imediat după ce s-au strâns rândurile și cerința i-a fost împlinită au apărut problemele. Cântăreața a ajuns de urgență la spital. Aceasta a transmis că acum se simte bine și este nerăbdătoare să își strângă copilul în brațe.

„Am venit la Survivor să-mi depășesc fricile, să mă liniștesc. Nu am avut un moment cu mine de liniște de mai bine de doi ani și mi-e dor să stau cu mine. Am venit aici să fiu alături de colegii mei, o grămadă de cântăreți care sunt în echipa noastră. Am vrut, de asemenea, și să mă rup de tehnologie o perioadă, pentru că aveam telefonul atașat de mână, așa că e o nouă provocare”, se prezenta artista la începutul competiției.