Este șoc în showbiz după ce s-a aflat că Amna are probleme grave de sănătate. Ce interdicție are de la medicii Survivor România 2021, citiți în articolul de mai jos.

Amna de la Survivor are probleme grave de sănătate. Medicii show-ului TV i-au dat vestea tristă

Amna are probleme grave de sănătate și este prima concurentă eliminată de la Survivor. A părăsit show-ul TV cu mai multe interdicții de la medicii Survivor România.

Chiar dacă a fost eliminată de la Survivor România, Amna nu s-a întors încă în țară. Amna a plecat de la Survivor România după ce a fost nominalizată de Faimoși, precum și în urma votului publicului. Acesta din urmă a ținut cont de decizia Amnei și au trmis-o acasă la familia ei de care îi era dor.

Amna a ieșit marți din spital

Astfel, Amna își anunța fanii virtuali că abia a ieșit din spital și că este dornică să se întoarcă în România. ”A venit momentul să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care am primit-o din partea voastră la Survivor. După cum știți, am ieșit din competiție, dar ce nu știți e că starea mea de sănătate nu a fost tocmai ok până astăzi.

Astăzi am ieșit din spital și sunt bine și de-abia aștept să ajung acasă și să-mi strâng copilul în brațe și să-mi reiau activitatea. Am cunoscut oameni minunați, Survivor a fost o experiență super super tare, doar că unii nu sunt la fel de puternici ca ceilalți, așa că e bine să ne oprim când nu mai putem. În dreapta mea este Lucian”, a transmis Amna ieri pe rețelele de socializare.

Amna, topită să ajungă mai repede la David, la fiul ei

Cu toate că îl pomenește mereu pe băiatul ei David, cântăreața nu a plecat direct acasă, pentru că medicii Survivor i-au recomnat să mai stea câteva zile să se recupereze înainte de zborul spre România.

De asemenea, artista nu a spus de ce afecțiune suferă, însă a ținut să-i mulțumească medicului care i-a descoperit-o.

Amna a trebuit să mai rămână un pic în spital

”Nu plec încă spre țară pentru că sunt sub un tratament și organismul meu nu poate suporta în momentul de față atâtea ore de zbor. Mai stau câteva zile până când mă voi pune pe picioare suficient de mult pentru a putea face această călătorie și să mă întorc la familia mea de care îmi este foarte dor.

Vreau să mulțumesc unor oameni care au fost în spatele meu în tot timpul acesta în care mi-a fost foarte greu. Echipa Survivor este o adevărată familie și am câștogat niște oameni minunați în viața mea”, a mai spus Amna marți, pe rețeaua de socializare.