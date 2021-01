Va avea o fetiță! Concurentul de la Survivor România 2021 e în culmea fericirii

După o lungă perioadă în care ba a fost căsătorit, ba a hoinărit, Culiță Sterp le-a dat fanilor o veste bună, că va participa la ”Suvivor România 2021”. Acesta a fost doar începutul unui șir de știri pozitive despre viața sa. Chiar în prima zi, în momentul prezentării, cântărețul a declarat că, oricum ar fi finalul său în competiție, tot se va întoarce acasă cel mai fericit, anunțând că va deveni tată. Informația i-a luat prin surprindere pe admiratori, mai mult cu cât majoritatea credeau că după divorțul de Carmen de la Sălciua va mai zăbovi burlac o perioadă și că va mai dura încă o vreme până își va întemeia o familie. Daniela este femeia care îi va aduce pe lume primul copil și tot ea s-a eschivat atunci când a fost întrebată de sexul copilului, dar adevărul a ieșit la iveală în final.

Culiță Sterp, tată de fată. Concurentul de la Survivor România 2021 e în culmea fericirii

„Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă.

L-am încurajat fără să mă gândesc la mine, sincer, și doar în ultimele două zile am simțit așa cu adevărat că el chiar pleacă și o să îmi fie greu fără el… Nu a fost simplu, dar eu sunt obișnuită cu schimbările astea, că și eu am stat departe de familie mult timp și cumva mi-am pus în cap că el este acolo, că are oportunitatea asta, are o șansă să zic unică în viață și m-am concentrat pe asta.

Mi-a fost greu în primele două nopți, pentru că, atunci când am ajuns acasă mi-am dat seama că nu mai e plecat doar la cântare și era gol”, a declarat Daniela, iubita lui Culiță, într-un interviu pentru ”Teo Show”, de la Kanal D.

„Ne-am gândit la nume”

Cât despre sexul copilului, tânăra pare că a fost luată prin surprindere de înrebările lui Teo Trandafir. Întrebată: „Are (n.r. Culiță Sterp) controlul asupra numelui fetiței sau poți să te impui?”, mămica a răspuns mirată: „Păi nu v-am spus încă dacă este fetiță sau băiat. A zis el ceva. Nu a înțeles toată lumea, dar vedem. Oricum, ne-am gândit la nume”. În discuție a intervenit și Bursucu, care i-a clarificat Danielei: „A zis el că va fi tată de fată”.