Survivor România 2021. Ce casă genială are Daniel Pavel acolo. Prezentatorul e răsfățat

12 Faimoși și 12 Războinici au plecat în Republica Dominicană, hotărâți să-și testeze limitele și să înfrunte situațiile limită. De la începutul competiției s-a scurs deja o săptămână, iar publicul a detectat cine s-a acomodat cu natura exotica și lipsurile care au venit odată cu aceasta, foamea și dorul de casă. Evoluția lor este observată, analizată și expusă telespectatorilor, chiar de pe tranșee, de Daniel Pavel. Deși nu o față celebră, prezentatorul celui de-al doilea sezon ”Survivor România 2021” este îndrăgit de public, mai cu seamă cu cât acesta îi introduce pe oameni în universul de pe meleagurile străine, arătându-le și ce se află în spatele camerelor, cum ar fi casa în care el locuiește pe durata competiției.

Casa lui Daniel Pavel din Dominicană, un vis. Prezentatorul Survivor România 2021 se simte confortabil în junglă

Daniel Pavel are o experiență în media de 12 ani. Este fost înotător de performanță și amator se sporturi precum polo, judo și scrimă. Plecat în Republica Dominicană, omul de televiziune are condiții de trai decente față de concurenți. El a publicat pe contul de Instagram câteva imagini în care se vede locuința unde își petrece timpul atunci când nu se află la filmări. Acesta dispune de tot ce are nevoie pentru a se simți confortabil și, mai mult, pare că se simte perfect în noua sa casă din junglă.

„E un privilegiu pentru mine să fiu aici”

„Pentru mine, reprezintă, în egala măsură, cea mai mare provocare profesională de până acum, cât și oportunitatea testării unor limite de anduranță fizică și psihică, pe care le întâlnești în viață doar dacă ai noroc. Și mă refer la noroc așa cum îl vedeau anticii, adică acel noroc care îi favorizează, exclusiv, pe cei puternici și curajoși. Telespectatorii vor avea ocazia să vadă în sezonul al doilea, așa cum s-au obișnuit, oameni cu o ambiție și o determinare ieșite din comun.

E un privilegiu pentru mine să fiu alaturi de acești concurenți, să le observ și comentez evoluțiile. Voi încerca să le transmit celor de acasă cât mai mult din emoțiile lor uriașe”, declara Daniel Pavel înainte ca show-ul de la Kanal D să înceapă.

„Am noroc să am în familie antrenorul perfect, pe fratele meu, care este instructor de fitness. El se află în România, așa că ne-am adaptat la această situație și am primit setul de antrenament prin skype. Ca fost înotător de performanță, o vreme am folosit facilitățile oferite de bazinele publice din Viena. Fiind însă un an atipic, din cauza pandemiei, mare parte din bazine au fost închise, așa că acum am găsit un refugiu în jocuri periodice cu mingea de fotbal și baschet”, a mai povestit acesta.