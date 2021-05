Americanii au făcut anunțul uriaș despre covid-19. Cât durează imunizarea celor vaccinați

Imunitatea la coronavirus durează cel puțin un an. Ea se îmbunătățește în timp, mai ales pentru cei care au avut boala și s-au și vaccinat, indică două studii citate de The New York Times.

Aceste studii indică că majoritatea presoanelor ce s-au recuperat după coronavirus și care au fost apoi imunizate nu vor avea nevoie să mai facă rapeluri. Însă persoanele care nu fost niciodată infectate ar putea necesita rapeluri ulterioare, la fel ca și o minoritate care a fost infectată, însă nu a produs un răspuns imun robust.

Pe parcursul acestor studii au fost analizate persoanele care au fost expuse la boala cu aproximativ un an în urmă. Celulele ce mențin o memorie a virusului persistă în măduva osoasă și pot să producă anticorpi ori de câte ori este necesar, conform unuia dintre studii.

Celălalt studiu, postat online la BioRxiv, a constatat că aceste celule B cu memorie continuă să se maturizeze și să se întărească cel puțin 12 luni după infecția inițială.

„Lucrările sunt în concordanţă literatura de specialitate care sugerează că imunitatea provocată de infecţie şi vaccinare împotriva SARS-CoV-2 pare a fi de lungă durată”, a spus Scott Hensley, imunolog la Universitatea din Pennsylvania.

Acest expert spune că studiile pot să calmeze temerile că imunitatea la virus este tranzitorie, cum este cazul coronavirusurilor ce cauzează răceli comune, numai că aceşti viruşi se schimbă semnificativ la fiecare câţiva ani.

„Motivul pentru care ne infectăm cu coronavirusuri comune în mod repetat de-a lungul vieţii ar putea avea mult mai mult de-a face cu variantele acestor viruşi, mai degrabă decât cu imunitatea”, a mai spus el, mai indică The New York Times.

Clulele B de memorie produse ca răspuns la infecţia cu SARS-CoV-2 şi îmbunătăţite prin procedeul de vaccinare sunt atât de puternice încât împiedică până şi variante ale virusului, conform Michel Nussenzweig, imunolog la Universitatea Rockefeller din New York, cel care a condus unul dintre studii.

„Oamenii care au fost infectaţi şi vaccinaţi au într-adevăr un răspuns extraordinar, un set extraordinar de anticorpi. (…) Mă aştept să dureze mult timp”, a spus și dr. A spus Nussenzweig.

