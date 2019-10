Amenzi de la 500 la 5.000 de lei, dacă ai astfel de aparate în casă. ANCOM avertizează populația

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații aduce în prim plan un avertisment pentru toți românii. Cei care dețin un anumit tip de aparate în casă vor primi amenzi de la 500 de lei până la 5.000 de lei.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a adus o avetizare pentru întreaga populație. Se pare că interferențele generate de către echipamentele radio care nu au marcajul CE creează disfuncționalități serviciilor de radiocomunicații autorizate, chiar și a celor destinate pentru salvarea de vieți. Aceste aparate trebuie urgent scoase din casele oamenilor.

Persoanele care dețin echipamente radio de acest fel încalcă legea și pot primi o amendă cuprinsă între 500 și 5.000 de lei. În acest context, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii are în derulare o campanie de monitorizare a frecvențelor radio care sunt afectate de emisiile echipamentelor radio de acest fel, pentru identificarea și informarea cu privire la ilegalitatea folosirii acestore aparate.

„Unele echipamente radio, aduse, de regula, din America de Nord sau Asia, functioneaza in benzile de frecvente care in Romania sunt destinate altor servicii, ca de exemplu celor de telefonie mobila. In momentul in care un astfel de aparat este pus in functiune pe teritoriul Romaniei, el produce interferente prejudiciabile care afecteaza in mod grav functionarea serviciilor de telefonie mobila. Interferentele prejudiciabile pot afecta serviciile de comunicatii pe o raza de la zeci de metri (in cazul jucariilor teleghidate, spre exemplu) pana la peste 500 de metri (in cazul telefoanelor de tip DECT 6.0). In imediata apropiere a echipamentelor fara marcaj CE este afectat semnalul telefoanelor mobile, ceea ce poate genera dificultati in continuarea sau initierea apelurilor sau a navigarii pe internet, in unele cazuri fiind imposibila apelarea numarului de urgenta 112”

Comunicat ANCOM (Sursa: stiri.magazinuldecase.ro)