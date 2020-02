Amendă uriașă pentru PRO TV. CNA nici nu a vrut să audă explicațiile jalnice ale reprezentanților postului

CNA vine cu amenzi uriașe și pentru PRO TV! După ce a amendat Antena 1 pentru povestea fără final a Vulpiței, a adus critici uriașe și sancțiuni pentru depășiri de publicitate. Consiliul nu a vrut deloc să audă explicațiile reprezentanților postului.

Pro TV și Pro Cinema au primit amenzi uriașe pentru depășiri enorme de publicitate. După ce Consiliul Național al Audiovizualului a oferit o sancționare record postului Antena 1, după ce Acces Direct a continuat să ofere publicului povestea fără final a tinerilor soți din Vaslui. Antena a primit 100.000 de lei pentru difuzarea Vulpiței, iar acum Pro a primit un advertisment serios după ce a depășit calupul publicitar de cel puțin 720 de secunde într-o oră. Postul a primit amenda maximă de 200.000 de lei.

Subliniem faptul că CNA monitorizează și analizează periodic durata inserțiilor de publicitate ale principalelor posturi de televiziune licențiate în România. În această monitorizare, Consiliul a prezentat faptul că în intervalul de zi, între orele 07:00 și 18:00, au fost 4 ore și 52 de depășiri, iar în prime-time, între orele 18:00 și 23:00, au fost 3 ore și 56 de minute. Televiziunile comerciale au voie să difuzeze doar 12 minute de reclame pe oră, exceptând promourile de post/emisiuni. În acest context, TVR poate difuza opt minute pe oră, numai între programe.

Ieri, 18 februarie, Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea postului cu amenda în cauză, după ce s-a constatat încălcarea articolului 39 alin. 2 din Legea Audiovizualului în 17 ediții ale emisiunii.

„Pentru incalcarea legii in mod grav si repetat (multiple articole privind protectia minorilor si respectarea demnitatii umane), in emisiunile „Acces Direct” din perioada 13.01-6.02, si tinand cont de antecedentele numeroase, am propus sanctionarea postului Antena 1 cu 100.000 de lei (maximul pentru articolele din cod invocate). Amenda a trecut cu 9 voturi (unanimitate)”

Radu Herjeu, membru CNA