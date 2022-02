Amenda pe care o primesc șoferii care circulă prea încet cu mașina. Nu credeai că e posibil

Știai că poți lua amendă și dacă mergi prea încet cu mașina? Ei bine, află că este posibil. Mulți șoferi ar fi surprinși să afle că există o astfel de ilegalitate, mai ales că cei mai mulți au primit amendă doar pentru că au depășit viteza legală. Această contravenție se aplică tuturor conducătorilor auto care nu respectă legea și merg cu mai puțini kilometri la oră decât este permis. Totuși, este puțin probabil să iei o astfel de amendă în oraș, mai ales că se merge încet din cauza traficului îngreunat.

Șoferii care ciruclă prea încet, amendați

În oraș, există multe situații în care șoferii merg cu viteză mică, fie pentru că vor să caute un loc de parcare sau vor să găsească un loc să oprească pentru câteva minute. Totuși, există o excepție. Și anume, dacă drumul este liber și există o limită minimă de viteză, dacă șoferul nu se deplasează cu mai mulți kilometri pe oră decât minima admisă legal, atunci poate lua amendă.

În afara orașului există 2 posibilități de a primi o amendă pentru viteză rea mică: când ai sub 10 km/h nejustificat sub limita obligatorie stabilită pe acel tronson de drum sau pe autostradă dacă se circulă cu sub 50 km/h în mod nejustificat.

Cum poți evita o astfel de amendă

Opusul unei încălcări a regimului de viteză este o încălcare pentru conducere prea lentă, care poate cauza un pericol prin blocarea fluxului de trafic.

Cel mai frecvent, un ofițer va emite acest tip de amendă dacă un șofer conduce încet în afara benzii din dreapta. Un vehicul care circulă încet ar trebui să se afle pe banda din dreapta sau pe o bandă destinată vehiculelor care circulă încet.

Vei avea o apărare dacă erai pe punctul de a face un viraj la stânga sau dacă ai depășit un vehicul aflat pe banda din dreapta care conducea chiar mai încet decât tine.

Dacă depășești un vehicul mai lent, va trebui să te întorci pe banda din dreapta imediat ce este sigur. O altă modalitate de a lupta împotriva acestui tip de amendă implică demonstrarea faptului că ai circulat la limita de viteză afișată, în cazul în care statul folosește o limită absolută.