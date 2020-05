”Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar, o săptămână am fost șocată!” Declarațiile unei românce au pus presa pe jar

Alexandra Cadanțu (fost număr 59 WTA) a povestit un episod care a marcat-o după ce s-a intersectat cu Serena Williams (locul 9 WTA) în vestiar, în timpul unui turneu important. Românca a văzut-o complet dezbrăcată pe sportiva din America, înainte ca aceasta să devină mămică. Cu impresii a venit într-un interviu pentru GSP Live: „Am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare”.

Serena Williams, de 23 de ori campioană în turneele de Mare Șlem și una dintre figurile emblematice ale circuitului feminin, reprezintă provocarea supremă pentru adversarele din WTA.

Alexandra Cadanțu a povestit recent un episod din tenis, cu americanca în rol principal. Bucureșteanca a rămas impresionată de fizicul Serenei după ce a văzut-o complet dezbrăcată, înainte ca aceasta să devină mamă. Cadanțu a declarat că acea întâmplare a marcat-o, dar și că atunci a realizat de ce Serena a fost o ”mașină de tenis”.

„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea.

Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”, a spus romanca pentru sursa citată.