Anunț trist dat al Simonei Halep în scandalul de dopaj: ‘Am primit vestea de la avocatul meu’

Simona Halep, anunț trist în legătura cu procesul de dopaj. Ce a declarat sportiva în vârstă de 31 de ani după ce a purtat o conversație importantă cu avocatul ei. Aflați în rândurile următoare.

Simona Halep a furnizat primele declarații de la momentul în care a fost audiată în fața tribunalului independent Sports Resolutions. Dubla campioană a oferit detalii de la proces și se arată dezamăgită de timpul mare de așteptare, după ce a aflat că nu va primi un verdict nici în luna august.

„A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară. Avocații, de asemenea. A fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard Jacobs din America. Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.

Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie.

M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a spus Simona Halep, potrivit Eurosport.