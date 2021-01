Am prins-o înfulecând prăjituri după ce a slăbit 40 de kg. Ce vedetă din România trișează dieta (exclusiv)

Monica Anghel s-a transformat spectaculos, după ce a slăbit 40 de kilograme. În prezent, aceasta a revenit la o viață normală și se răsfață ocazional cu ceva dulce. Aceasta a fost surprins de reporterii Impact.ro mâncând prăjituri la volanul mașinii.

Monica Anghel este una dintre cele mai bune voci din România, dar a colaborat și cu grupul Divertis pentru o perioadă și a cochetat și cu radio-ul, având diferite emisiuni. Aceasta a revenit în televiziune de curând în cadrul show-ului de la Antena 1 ”Te cunosc de undeva”, etalâbndu-și calitățile artistice și silueta de invidiat. Dar, cu toate că a reușit să slăbească spectaculos, aceasta nu-și refuză și câte o plăcere, cedând în fața dulcilor tentații.

Monica Anghel a fost surprinsă recent în compania fratelui ei, pictorul Alexandru Anghel, plecând de la o emisiune, unde au participat în calitate de invitați. În drumul spre casă, ea și-a rugat fratele să cumpere câteva prăjituri de la o cofetărie din zona Ion Mihalache. După ce a revenit la mașină, Monica Anghel și-a curmat pofta de dulce și a început să mănânce prăjitura chiar în interiorul mașinii.

Deși a trecut de 49 de ani, Monica Anghel nu-și arată vârsta, grație faptului că a slăbit nu mai puțin de 40 de kilograme. Aceasta nu a slăbit prin înfometare, ci din cauza unei operații la coloană. După intervenție, a dat jos cele 40 de kilograme, iar acum trebuie doar să se mențină la greutatea pe care o are.

Artista este, de altfel, extrem de atentă cu alimentația ei, mâncând sănătos și făcând, de asemenea, sport. Aceasta face aproximativ 600 de abdomene pe zi, dar se bucură și de ajutorul unui kinetoterapeut, care o sfătuiește să facă exerciții speciale care nu-i afectează articulațiile. Cântăreața a ales să păstreze ca amintire și câteva piese vestimentare din vechea garderobă, ca să-i amintească în fiecare zi de schimbarea pe care a făcut-o în bine.

Monica Anghel a slăbit cu ajutorul dietei disociate, iar în cinci luni a dat jos 20 de kilograme.

”Am reusit sa pierd 20 de kilograme in 5 luni prin regimul disociat. Practic, 3 zile mancam carne, inclusiv mezeluri, organe si tocatura – fara orez. Urmatoarele trei zile erau dedicate legumelor si fructelor… si aici era permis orice in afara de orez, mazare, fasole verde, cartofi, banane, seminte, fistic, pere, struguri si fructe confiate.

Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smantana. Chiar si cand mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de branza. Am reusit sa scap de 20 de kilograme… e mare lucru. Am pierdut 7 kilograme chiar in primele doua saptamani, iar dupa aceea nu am mai dat jos nimic timp de o luna. Ma frustra putin ideea, insa stiam de la sotul meu ca asa se intampla – dupa o slabire brusca se petrece una treptata. Chiar si organismul se obisnuieste cu un anumit regim de alimentatie si nu mai reactioneaza asa surprins”, spunea Monica Anghel.