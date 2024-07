”Am primit email de amenințare!” Ce a pățit o femeie din Iași după ce a plătit un sejur de 7 zile la Mamaia Nord

O femeie care și-a rezervat o vacanță pe litoralul românesc a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a ajuns la hotel. Mai mult de atât, a fost și amenințată, după ce a făcut plângere.

Mulți turiști aleg să-și petreacă concediul pe litoralul românesc. Prețuri sunt pentru toate buzunarele, cu diferite oferte. Specialiștii ne sfătuiesc să fim foarte atenți pe ce site-uri facem rezervări și să verificăm mereu credibilitatea acestora.

Într-o situație neplăcută s-a aflat o femeie din Iași, care a rezervat un sejur de șapte zile la un hotel din Mamaia Nord. Aceasta a plătit 2.200 de lei, dar după ce a făcut plata, a aflat că hotelul respectiv nu mai era în circuitul turistic de peste un an.

Site-ul pe care femeia l-a folosit era unul fals. A făcut plângere, iar în scurt timp a primit amenințări prin email.

Am primit email de amenințare că dacă nu îmi retrag toate plângerile de peste tot, nu îmi voi primi banii înapoi”, a spus ea, conform Știrile ProTV.

Mai mulți turiști au fost înșelați în același mod, după ce au plătit mii de lei avans pentru cazare la un hotel inexistent din stațiunea Mamaia Nord. Ofertele erau de nerefuzat, dar, de fapt, era închis și scos la vânzare de mult timp.

Turiștii au fost atrași de recenziile excelente. Chiar dacă au fost lăsate în decembrie și noiembrie, nu au ridicat suspiciuni pentru unii. Un turist a plătit 4.000 de lei pentru patru nopți.

„Mi s-a părut dubios de la început, avea câteva recenzii de 10, toate făcute în decembrie-ianuarie. Aşteptam să vin. Cu două-trei zile înainte de a pleca, m-am uitat pe internet şi am văzut că este ţeapă. M-am uitat pe Google Maps, am văzut că nu există. După ce am vorbit cu ea, mi-a trimis un mail de ameninţare”, a declarat unul dintre turiști.