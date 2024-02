‘Am o burtică de parcă sunt gravidă’. Andra Măruță a recunoscut câte kilograme are în plus

Andra Măruță a decis să renunțe la dietele stricte și să se bucure de corpul pe care îl are, chiar dacă a fost supusă unor critici aspre din partea fanilor pentru kilogramele în plus. În timpul emisiunii „Românii au talent” de vineri seara, 23 februarie 2024, artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre greutatea ei.

În cadrul emisiunii, Andra a dezvăluit că, până de curând, greutatea sa a fost o sursă de îngrijorare și tristețe. Aceasta a recunoscut că are cu 10 kilograme mai mult decât ar fi normal la înălțimea ei de 1,64 metri.

Vezi și: Andra nu s-a putut abţine! A început să plângă la Românii au talent 2024. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Ce mi-ai făcut?!”

Vedeta a mărturisit că nu a reușit să slăbească până acum și că a avut dificultăți în a-și accepta corpul. Cu toate acestea, acum s-a obișnuit cu ideea și a început să se accepte așa cum este.

„Cred că totul pleacă din suflet. În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu…

Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem. Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel, așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima.

Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună-două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat.