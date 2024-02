Andra nu s-a putut abţine! A început să plângă la Românii au talent 2024. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Ce mi-ai făcut?!”

Vineri seară, 16 februarie 2024, emisiunea Românii au talent a revenit cu ediția a doua din sezonul 14, începând cu ora 20.30. Ca deobicei, show-ul a fost unul incendiar, iar concurenții au reușit să-i impresioneze pe cei patru jurați. Cea mai emoționată a fost Andra, la momentul unei concurente de 20 de ani. Solista nu s-a putut abține și a început să plângă. Mai mult de atât, la final i-a oferit golden buzz, care a trimis-o direct în semifinalele emisiunii de la PRO TV.

Ediția cu numărul 2 din sezonul 14 Românii au talent a avut loc vineri seară, 16 februarie. Telespectatorii au avut parte de momente incredibile și de neuitat. Încă de la început, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete au recunoscut că sezonul acesta este unul fascinant, iar concurenții care au urcat pe scenă au dat tot ce au avut mai bun.

În ediția de vineri seară, Andra a dat golden buzz unei tinere de 20 din Craiova. Mai mult de atât, jurata nu a mai ținut cont că este filmată și a izbucnit în lacrimi când a auzit-o cântând. Ana Nuță a ales să interpreteze celebra arie de final a operei Turandot, care îi aparține compozitorului italian Giacomo Puccini.

„Am venit la Românii au talent pentru a face ceea ce iubesc cel mai mult – să cânt. Sunt foarte emoţionată, nu am mai cântat într-un loc atât de mare, cu mulţi oameni. Muzica e în viaţa mea de când eram copil. Am simţit că trebuie să fac asta chiar în biserică, mama m-a dus de mică în casa Domnului.

Am simţit puterea de la Dumnezeu, am cântat mereu, dar nu am făcut o performanţă din asta. Nu am învăţat tehnică, nu am învăţat note. Tata a murit când era mică, am rămas doar cu mama. În biserică ne-am găsit liniştea sufletească, mama s-a chinuit mult să mă crească”, a precizat tânăra de 20 de ani, la preselecții.