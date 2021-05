Iulia Vântur a rămas una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, chiar dacă s-a mutat în India. Aceasta a cunoscut succesul atât în România, cât și în locul unde stă alături de partenerul ei, Salman Khan. Pentru că este extrem de apreciată și are o siluetă perfectă, multă lume s-a întrebat cum reușește să se mențină în formă, dar iată că s-a aflat acum secretul ei!

Iulia Vântur are forme de invidiat și a reușit să își păstreze silueta perfectă de-a lungul anilor. Deși multă lume ar crede că aceasta depune foarte mult efort pentru a se menține în formă, blondina se folosește de un truc foarte ușor ce este la îndemâna oricui. Pe lângă faptul că face sport, anume pilates, alergat sau yoga, ea bea în fiecare dimineață pe stomacul gol un lichid ce face minuni.

Iulia Vântur s-a întors în România pentru a sta alături de părinții ei după ce a experimentat momente dureroase în India. Situația acolo este extrem de dramatică din cauza pandemiei de coronavirus, așa că vedeta a decis să vină înapoi în țară cu doar două zile înainte ca zborurile să fie închise. Chiar dacă își dorește să plece înapoi la partenerul ei, aceasta se bucură momentan de clipele petrecute în familie.

„Am plecat cu două zile înainte să se închidă zborurile din India, către Dubai. Nu am prins focul cel mare acolo, era începutul dezastrului când am plecat. Situaţia e dramatică în India. Dar mă bucur că am ajuns acasă, să fiu lângă părinţii mei de Paşte, a fost un moment intens să merg să iau lumină.

O să plec înapoi în funcţie de cum va fi situaţia, momentan sunt foarte multe restricţii, să vedem. Mi-a fost atât de dor de tot… Mereu am fost pe fugă, la Iaşi, mă împărţeam între rude şi prieteni. Acum, am stat fără stres cu ai mei, am depanat amintiri, am fost în nordul Moldovei într-o excursie, a fost tare frumos. Am stat aproape două zile în pijamale.”, a adăugat Iulia Vântur.