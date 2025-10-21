Ultima oră
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
21 oct. 2025
de Violeta Badea

Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi

Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Alina si Ilan Laufer

Alina și Ilan Laufer au luat o decizie neobișnuită după venirea pe lume a fiicei lor, micuța Eden. Părinții au anunțat că nu vor organiza botezul, așa cum se practică în tradiția creștin-ortodoxă, ci vor marca evenimentul printr-un moment simbolic, când fetița va fi mai mare. Alegerea lor a atras atenția publicului și a stârnit curiozitatea asupra religiei și obiceiurilor familiei Laufer.

De ce nu va fi botezată micuța Eden

Cei doi soți urmează tradițiile iudaice, iar religia lor nu include ritualul botezului. În locul acestuia, Alina și Ilan Laufer plănuiesc un eveniment simbolic, care să marcheze nașterea fetiței într-un mod adaptat credinței lor și mai conștient pentru copil.

”La noi nu este botez. Nu există, în credința și, în religia noastră, nu avem botez. Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică”, a explicat Alina Laufer, potrivit Spynews.

Cum au ajuns părinții la această decizie

Alina și Ilan Laufer formează de ani buni o familie unită și discretă, iar valorile lor religioase influențează modul în care marchează evenimentele importante din viața copiilor.

După o perioadă dificilă de încercări și tratamente de fertilizare in vitro, nașterea micuței Eden a fost un moment mult așteptat și plin de emoție.

Alegerea de a nu organiza botezul reflectă dorința părinților de a respecta tradițiile iudaice și de a oferi copilului o experiență personalizată, adaptată credinței lor.

Ce semnificație are numele Eden

Numele ales pentru fiica lor nu este întâmplător. ”Eden” simbolizează armonia și începutul pur al vieții, un mesaj pe care părinții au dorit să îl transmită fiicei lor încă din primele zile.

Evenimentul simbolic pe care îl vor organiza mai târziu va fi astfel o continuare a acestui mesaj, respectând tradițiile familiei și oferind micuței șansa de a participa conștient la sărbătoare.

Astfel, nașterea fetiței Eden nu va fi doar un moment de bucurie pentru familie, ci și un prilej de a păstra vie legătura cu religia și obiceiurile lor ancestrale, într-un mod adaptat vieții moderne.

