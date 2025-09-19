Alina Laufer a născut pentru a patra oară. Vedeta în vârstă de 42 de ani are o fetiţă perfect sănătoasă. Numele ales pentru micuţă

Zi de sărbătoare în familia Laufer. Alina Laufer, în vârstă de 42 de ani, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, spre imensa bucurie a soțului său, afaceristul și politicianul Ilan Laufer, și a celor trei copii pe care îi au deja. Anunțul a fost făcut chiar de proaspătul tătic, pe rețelele de socializare.

Un nou membru în familia Laufer

Alina și Ilan Laufer trăiesc acum una dintre cele mai fericite perioade ale vieții lor. Cei doi au devenit pentru prima dată părinți împreună în anul 2021, atunci când au venit pe lume gemenii Davina și Nathaniel. Nașterea lor a fost un miracol, după ani întregi de încercări, tratamente și speranțe amânate.

Alina mai are o fată, Karina, în vârstă de 16 ani, din căsnicia anterioară cu artistul Jorge. Astfel, odată cu venirea pe lume a celei mai mici membre a familiei, Alina devine mamă pentru a patra oară, iar Ilan pentru a treia oară.

Nașterea a decurs fără probleme, iar micuța este în perfectă stare de sănătate. Ilan Laufer a împărtășit cu emoție vestea și a dezvăluit și numele ales pentru fetiță: Eden. Alegerea nu este întâmplătoare, ci poartă o semnificație puternică și profundă.

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3,105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință. Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, ocrotită și iubită mereu”, a scris Ilan Laufer pe rețelele de socializare.

Ce semnificație are numele Eden

Numele Eden provine din tradiția ebraică și înseamnă „paradis”. În imaginarul religios și cultural, Edenul este un loc al perfecțiunii și al fericirii absolute, un simbol al începuturilor curate și al armoniei dintre om și divinitate.

Pentru mulți părinți, alegerea acestui nume exprimă dorința ca micuțul lor să aibă o viață plină de binecuvântări, pace și protecție divină. Din punct de vedere spiritual, Eden reflectă inocența, puritatea și legătura cu sacralitatea.

Astfel, numele ales de familia Laufer nu este doar original, ci și încărcat de sensuri pozitive, reprezentând un mesaj de speranță și iubire pentru fiica lor.