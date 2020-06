Alina Pușcaș are coronavirus! Starea prezentatoarei Antena 1

Numărul vedetelor infectate cu coronavirus a crescut din nou! Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a fost depistată și ea ca fiind purtător al noului virus. Vedeta deteleviziune a făcut primele declarații.

Alina Pușcaș are coronavirus. Cum se simte vedeta

Mamă a trei copilași, Alina Pușcaș a dezvăluit recent faptul că și ea s-a infectat cu COVID-19, după ce mai mulți colegi de-ai săi au ajuns și ei la spital cu același diagnostic. Vedeta Antena 1 nu a mai avut răbdare să fie testată, așa că a ales să se testeze singură, având în vedere faptul că Marcel Pavel, Andei Ștefănescu și Ozana Barabancea au fost depistați cu coronavirus, iar ea a intrat în contact cu aceștia.

Momentan, vedeta se află în spital și este asimptomatică. Alina Pușcaș a recunoscut că mai multe vedete s-au întâlnit în urmă cu aproximativ 12 zile, iar “cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs”.

”Nu este cazul să ne panicăm mai mult”

Alina Pușcaș a ales să meargă la spitalul militar mobil din incinta Instittului “Ana Aslan”. “Sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare”, a spus Alina.

„Mi-aș dori foarte mult ca prin acest mesaj să fac lumea să înțeleagă un lucru. Dacă ajungi să fii infectat, nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat sau să te ascunzi. Pentru că nu ai nicio vină pentru simplul fapt că ai fost infectat. Ba mai mult de atât, în momentul în care ieși din această carantină, practic tu ești fericit pentru că ai o imunizare. Aleluia! Măcar de asta pot să mă bucur cu siguranță. Așadar, luăm partea cea mai bună a lucrurilor. Dar, după cum mă vedeți, sunt îmbrăcată în tricoul acesta, eu aș zice fashionable, sunt în starea asta și cred că nu este cazul să ne panicăm mai mult. Stay Positive and stylish!”, își încheie Alina Pușcaș mesajul transmis pentru Revista Elle.

Alina Pușcaș, în vârstă de 33 de ani, este căsătorită cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care are trei copii. Încă nu se cunosc informații despre starea de sănătate a soțului și a copiilor vedetei.