Alina Eremia, ultima vedetă infectată cu virusul Covid. În ce stare se află acum

Alina Eremia și-a îngrijorat fanii cu ultima sa postare din mediul online. Cântăreața a fost diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19. Care este starea ei actuală de sănătate.

Artista Alina Eremia și-a anunțat fanii, cu puțin timp în urmă, că a fost infectată cu virusul Sars-Cov-2 și că se află de câteva zile în izolare. Celebra cântăreață susține că a descoperit că are coronavirus în cadrul unui test de rutină, pe care-l face în fiecare săptămână.

Fosta jurată de la Next Star a declarat că a avut sistemul imunitar scăzut în ultima perioadă din cauza unei bronșite care nu i-a dat pace. Alina Eremia le-a transmis admiratorilor săi că se simte bine, sfătuindu-i pe toți să aibă grijă de ei.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test rutină pe care-l fac săptămânal.

Săptămâna trecută, Monica Anghel își anunța fanii că a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19, iar de atunci cântăreața a mărturisit că a avut câteva amețeli puternice. Din fericire, solista a declarat că toate persoanele cu care a intrat în contact direct, de când s-a infectat, s-au testat iar rezultatele au ieșit negative.

„Sunt mai bine, dar încă mă lupt cu o amețeală care nu-mi dă pace. Nu am fost internată, sunt acasă. Este pentru prima dată când sunt infectată. Am avut ambele doze de vaccin.

Am luat legătura cu toată lumea după ce am fost testată pozitiv. Ei toți au ieșit negativi. Am avut un concert unde am stat în frig și ploaie, dar am crezut că am răcit. Mi-am făcut testul simplu, ulterior am luat legătura cu medicul, mai apoi am primit medicamente și de la domnul Gigi Becali.

Copilul e negativ, dar trebuie să stea închis în casă cu mine pentru că este contact direct. Am vrut să învăț pentru că am foarte mult de învățat, dar nu pot din cauza amețelilor pe care le am pentru că nu pot să mă concentrez”, a mărturisit Monica Anghel în direct la Pro TV, ‘La Măruță’.