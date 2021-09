Informații de ultimă oră despre starea Monicăi Anghel. Ce a făcut Gigi Becali pentru marea artistă

Monica Anghel vine cu mărturii despre starea sa de sănătate. Aceasta a recunoscut că are amețeli puternice. Din păcate, infectarea cu COVID-19 a făcut-o să renunțe la multe dintre planuri. Ce a făcut Gigi Becali pentru celebra artistă în această situație?

Monica Anghel le-a dezvăluit fanilor că a fost testată pozitiv cu COVID-19. Aceasta a postat o fotografie pe rețelele de socializare în dreptul căreia a scris că este vaccinată cu ambele doze și că recent a făcut coronavirus. „Sunt vaccinata cu ambele doze și cu toate acestea tot am facut covid. Aveti grija de voi”, a scris vedeta pe Facebook.

Solista a intrat prin transmisiune directă la Pro TV pentru a mărturisi că se simte destul de bine și că nu este internată în spital. Cu toate astea, o serie de amețeli îi strică planurile și o cam țin pe loc pentru că o fac să nu se poată concentra deloc. În ajutor i-a sărit nimeni altul decât Gigi Becali în această perioadă puțin încercată.

Fanii vedetei erau îngrijorați de fiul acesteia care locuiește cu ea. Micuțul ei a fost testat negativ, dar este nevoit să îndeplinească toată perioada de carantină pentru că este contact direct cu artista.

Din fericire, nimeni cu care a luat legătura înainte nu a fost îmbolnăvit. Cântăreața a crezut inițial că are o simplă răceală, dar un test rapid i-a demonstrat că era, de fapt, infectată cu coronavirus.

„Sunt mai bine, dar încă mă lupt cu o amețeală care nu-mi dă pace. Nu am fost internată, sunt acasă. Este pentru prima dată când sunt infectată. Am avut ambele doze de vaccin.

Am luat legătura cu toată lumea după ce am fost testată pozitiv. Ei toți au ieșit negativi. Am avut un concert unde am stat în frig și ploaie, dar am crezut că am răcit. Mi-am făcut testul simplu, ulterior am luat legătura cu medicul, mai apoi am primit medicamente și de la domnul Gigi Becali.

Copilul e negativ, dar trebuie să stea închis în casă cu mine pentru că este contact direct. Am vrut să învăț pentru că am foarte mult de învățat, dar nu pot din cauza amețelilor pe care le am pentru că nu pot să mă concentrez”, a mărturisit Monica Anghel în direct la Pro TV, ‘La Măruță’.