Alina Ceușean, mărturisiri emoționante despre primul ei copil. Ce schimbări vrea să facă fosta concurentă de la Asia Express, după ce va deveni mamă

Frumoasa Alina Ceușean a anunțat recent că așteaptă un copil. Are o mulțime de întrebări și este sigură că va primi răspunsurile la momentul potrivit. Vedeta de la Asia Express a vorbit despre ce înseamnă sarcina pentru ea și cum i-a schimbat viața.

Alina Ceușean, mărturisiri emoționante despre primul ei copil

Alina Ceușan a acordat un interviu pentru elle.ro, în care a vorbit despre sarcină, dar a spus și cine ar fi vrut să fie alături de ea atunci când îi va veni sorocul. Vedeta a recunoscut cu mâna pe inimă că nu i-a venit să creadă atunci când a realizat că este însărcinată. Până să meargă la medic, a folosit nu mai puțin de 4 teste de sarcină.

Vestea a venit ca cel mai frumos cadou pentru Alina și Raul, partenerul său de viață, cu care împarte bune și rele de mai bine de 8 ani. Cu toate acestea, vedeta a spus că sarcina a fost cumva planificată. ”Ne doream un copil cât de repede după căsătorie (suntem împreună de 8 ani) așa că ne-am pus pe treabă imediat, pot spune că a fost o sarcină planificată din acest punct de vedere, da”, a spus vedeta.

”Sunt sigură că voi reveni foarte repede la viața mea din online”

Alina a spus că întotdeauna s-a pus pe primul loc, pentru a-i putea ajuta pe alții, dar acum se pare că lucrurile nu vor mai sta chiar așa. Vedeta din online a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a rămas însărcinată, dar și cum crede că va percepe viața, după ce-și va strânge bebelușul în brațe. În plus, au apărut și primele fotografii cu vedeta însărcinată, pe care le puteți vedea în Galeria Foto.

”Prioritatea mea în momentul de față este liniștea mea și relaxarea, o bună stare generală, chit că lucrez la fel de mult ca înainte. Sinceră să fiu, așa am fost tot timpul, m-am pus pe primul loc și chiar dacă poate pentru unii sună egoist, m-am asigurat că în primul rând am grijă de mine ca să pot să am mai departe grijă de alții. Sunt sigură că voi reveni foarte repede la viața mea din online, nici nu se pune problema, însă probabil partea de evenimente și călătorii va avea de așteptat o perioadă. Cel mai important lucru în acele primele luni de viață ale copilului e să fii acolo – și să nu pierzi niciun moment. Nu există nicio campanie, petrecere, niciun eveniment, nicio călătorie mai importantă decât aceasta”, a declarat vedeta pentru sursa menționată.

Alina Ceușan va naște în septembrie și speră ca până atunci pandemia de coronavirus să treacă și să poată fi vizitată la maternitate de sora ei, dar și de mai multe prietene bune.