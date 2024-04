Alina Ceușan a făcut marele anunț. Este însărcinată pentru a doua oară: “Cel mai frumos dar”

În urmă cu puțin timp, Alina Ceușan a făcut un anunț emoționant. Vedeta este însărcinată pentru a doua oară, fericită că îi va oferi băiețelului său șansa de a crește cu un frate sau o soră. Modul inedit în care a dezvăluit că va fi din nou mamă.

Alina Ceușan a avut un mare secret, pe care l-a ținut departe de ochii și urechile străinilor câteva luni bune! Sâmbătă, 13 aprilie, la primele ore ale dimineții, vedeta a făcut un anunț emoționant.

Cu un videoclip scurt, ce este, de fapt, un colaj cu cele mai frumoase momente trăite de familia ei în ultimele luni, Alina Ceușan a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară și că noul membru va veni pe lume în luna august.

”Suntem fericiti sa anuntam oficial ca ne marim familia, asteptam un fratior sau o surioara pentru Rock, care urmeaza sa se nasca in luna august a acestui an.

Chiar daca cei din jurul nostru stiau, apreciem ca de aceasta data am avut sansa de a face acest anunt sub termenii nostri cum de altfel cred ca fiecare familie merita sa o faca, la momentul potrivit. Va multumim pentru toate mesajele private si ca de fiecare data, vom shareui aceasta calatorie cu voi, our online family pe conturile noastre de socializare.”, a scris Alina Ceușan, în descrierea imaginilor.