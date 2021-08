Alin Oprea, solistul trupei ”Talisman”, face furori pe Litoral, cu pachețele de mușchi, fiind asemănat de fani cu Arnold Schwarzenegger, vestitul actor de la Hollywood. Alin a dezvăluit, pentru Playtech.ro, că a tras cu ochiul la stilul de viață al lui Arnold: ”M-a inspirat mult, legat de alimentație, suplimente și antrenament”, ne-a spus cântărețul, care pare pregătit pentru o gală de… culturism.

”Alin , devii un fel de…Arnold !”, i-a scris, deunăzi, un fan, pe conturile sociale, în dreptul fotografiilor în care Alin Oprea își etalează pectoralii. Contactat de reporterii Playtech.ro, am aflat, surpriză!, că Alin Oprea este, de fapt, un vechi admirator al celebrului actor Arnold Schwarzenegger:

”Legat de Arnold, trebuie să spun că l-am admirat foarte mult, încă din anii de liceu. Nu am avut și nu am idoli, însă am modele. Iar Schwarzenegger m-a inspirat mult, cu alimentația, suplimentele și antrenamentul”.