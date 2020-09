Alin Oprea, mesaj-manifest după ce a fost făcut bețiv: „O să vă spun tot adevărul”

Acuzat că băutura i-ar fi distrus, de fapt, căsnicia, Alin Oprea a luat poziție. Fostul partener al Larisei a intrat în ofensivă și susține că din vina femeii, care devenise mult prea agitată și irascibilă, ar fi început să bea. Mai mult, o apropiată a familiei spune că „Talismanul“ are nevoie de pastile pentru a-și trada dependența. Mai multe detalii, în continuare.

Nici el nu mai știe… Ba că a avut, ba că n-a avut probleme cu alcoolul. După ce a fost numit, recent, bețiv, Alin Oprea a decis să lămurească situația. Bărbatul susține că vinovată de toate este fosta sa soție, care aparent, prin comportamentul „masculin aș putea spune“, l-a aruncat în brațele altei femei.

Așadar, în apărarea sa, Alin Oprea declară:

„Eu nu am avut probleme cu alcoolul niciodată. Adică am avut unele probleme după nașterea primului copil, când soția mea începuse să aibă un caracter agitat, irascibil, masculin aș putea spune. Ea m-a determinat să-mi găsesc un refugiu în consumul de alcool, dar nu eram un bețiv.

Mă îmbătam la câteva luni, după care îmi făceam treaba. Nu eram agresiv, nici verbal, nici fizic. Nu am fost un bețiv, nu am fost un alcoolic, nu am ajuns în comă alcoolică la spital, nu am fost la o clinică de dezalcolizare, nu am fost irascibil niciodată din această cauză“.